Dronningen er ude af isolation

Tirsdag blev dronning Margrethe testet positiv for corona.

Den 81-årige monark måtte derfor som alle andre isolere sig for ikke at sprede smitten.

Søndag aften meddeler kongehuset så, at dronningen, der kun har haft et mildt forløb, er ude af isolation.

Det er på Instagram, at kongehuset deler nyheden om, at dronning Margrethe ikke længere behøver at holde sig for sig selv. Det har hun en læges ord for.

'Efter at have haft et mildt forløb med COVID-19 har en læge i dag vurderet, at Hendes Majestæt Dronningen kan ophæve sin isolation', skriver kongehuset kortfattet.

Corona har haft store konsekvenser for dronningen.

I 2020 fyldte Daisy 80 år, og den fødselsdag blev noget anderledes, end hun havde forventet. Der var ingen vinken fra balkon eller noget stort kalas, fordi covid-19 hærgede landet.

Det sammen var tilfældet, da dronningen i januar havde 50 års regeringsjubilæum. Det skulle havde været fejret med pompt og pragt, men blev kun til en lille privat middag med den nærmeste familie.

Men som dronningen sagde i sin nytårstale:

- Meget snart i det nye år kan vi fejre mit 50-års regeringsjubilæum. Det kommer ikke til at foregå, som vi havde forestillet os. Dertil har coronaen været for sejlivet en modstander. Men den får ikke lov til at bestemme – fejringen kommer, når tiden er inde – senere på året.

I den forgangne uge var det dronningens private vinterferie i Norge, der måtte aflyses på grund af corona.