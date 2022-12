Dronningen indrømmede ikke, at hun har trådt i spinaten

Hilda Heick synes, at dronningen taber mere ansigt ved ikke at erkende fejl

Familien Heick er hvert år faste seere af dronningens nytårstale, så i år var ingen undtagelse, men Hilda var for en gangs skyld lidt skuffet.

Hilda Heick var tilfreds med nytårstalens ord om krigen i Ukraine og om klimaet. Foto: Keld Navntoft

– Jeg synes godt, at hun kunne havde sagt: ’Jeg har en opgave til mig selv i det kommende år – nemlig at klinke skårene til prins Joachims familie.’ Når hun ikke direkte indrømmede, at havde trådt i spinaten, mener jeg, at hun taber mere ansigt, end hun ville have gjort ved at gå mere ind i problemstillingen.

Hilda Heick siger, at hun håber, at dronningen, da hun talte det om at lytte til hinanden og gøre plads til hinandens synspunkter, inderst inde tænkte: ’det med at lytte til familien og tale sammen, fik jeg ikke tacklet særligt godt’.

Men ud over det, var Hilda tilfreds med nytårstalen og glad for ordene om krigen i Ukraine og om klimaet

