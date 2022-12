Dronningen kunne ikke lægge sig mere fladt ned

Bodil Jørgensen blev både overrasket og glad, da hun hørte dronningen tale så direkte om familienstriden, der har ramt overskrifter overalt.

– Hun taler smukt om sammen holdet i forhold til krigen i Ukraine, hvor unge mænd kæmper heroisk for frihed, påpeger Bodil Jørgensen. Foto: Keld Navntoft

– Hun er en meget klog dronning, og jeg tror ikke, at en dronning kunne lægge sig mere fladt ned – med de knæ – end hun gjorde her. Det var flot. Og det hun sagde med, at broen kan tilgås fra begge sider, falder fint i tråd med denne strid også. I min optik var hun ærlig, og tydeligt følelsesmæssigt berørt.

Dronningen kunne ifølge Bodil Jørgensen ikke sige tingene mere åbent – hverken i forhold til sin familie eller i forhold til os – folket.

– Hun taler smukt om sammen holdet i forhold til krigen i Ukraine, hvor unge mænd kæmper heroisk for frihed. Her var der nok ikke noget, der var sluppet med 14 dage i trøjen, fordi det ikke lige var dem at være soldat. Hun sørger for, at skabe stof til eftertanke, og det gør, at dette års nytårstale er en af de bedre efter min mening.

Her er dronningens magtfulde bagmænd