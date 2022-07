Ekspert: 'Kongehuset er desperat'

Onsdag meddelte den danske skogigant Ecco, at kongehuset har valgt ikke at forlænge deres prædikat som Kongelig Hofleverandør, når det nuværende udløber i 2023.

Og sådan en beslutning fra kongehuset er hidtil uset.

Det mener Ekstra Bladets kongehusekspert Kim Bach, der siger, at kongehuset med beslutningen går meget langt i deres beføjelser.

- Man kan roligt kalde det historisk. Det jo kongehuset, som nu fører udenrigspolitik idet, at de er gået længere end regeringen. Det, kan jeg ikke huske, er sket før i Danmarkshistorien, så det er ret unikt.

- Regeringen har sagt, at der er diverse sanktioner, som man skal overholde, men det betyder ikke, at Ecco ikke kan fortsætte deres virksomhed som hidtil i Rusland, men det mener kongehuset altså åbenbart, at de skal straffes for, lyder det fra Kim Bach.

Det beskrives i Eccos pressemeddelelse ikke, hvad der ligger bag kongehusets beslutning. Men Ecco har de seneste måneder været stærkt kritiseret for at fortsætte med at have forretning i Rusland efter landets angreb på Ukraine.

Det er i dén sammenhæng, Kim Bach mener, kongehuset tager deres beføjelser til yderligheder.

- Det står ikke noget i grundloven om, at de ikke må lege udenrigspolitikere. Men der har været en kontrakt over tid, om at de ikke skal blande sig i politik og gå over stregen som nu.

Har intet valg

Også kongehusekspert Søren Jakobsen mener, at beslutningen er usædvanlig og uden fortilfælde. Men han mener, at kongehuset står i en situation, hvor de heller ikke kan gøre andet.

- Ecco vil ikke ud af Rusland, og det er et problem for kongehuset, hvis de blev ved med at fastholde den anerkendelse til et firma, der giver fanden i det hele.

Ligesom Kim Bach er Søren Jakobsen også enig i, at det er et politisk træk, men hvor Kim Bach mener, kongehuset går længere end regeringen, mener Søren Jakobsen, at de egentlig lægger sig politisk op ad den linje, regeringen har lagt.

- Jeg synes, de retter ind efter regeringen, der jo har sanktioneret Rusland. Ecco er rigtig nok ikke omfattet af sanktionerne, men moralsk er de, fordi andre store firmaer som for eksempel Jysk har trukket sig ud, selvom det ikke var påbudt.

Kim Bach mener, at kronprinsparrets sag med Herlufsholm har haft direkte indflydelse på, at de nu trækker en streg i sandet over for Ecco. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

'Skal ses som en forsvarsmanøvre'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ecco, der afviser at stille op til interview om, hvad der ligger bag Kongehusets beslutning om at droppe virksomheden som Kongelig Hofleverandør.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Kongehuset, der heller ikke ønsker at kommentere på baggrunden for beslutningen,men i stedet henviser til en kommentar givet til avisen Berlingske, hvor kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby siger:

- På baggrund af en samlet vurdering af ECCO er det blevet besluttet, at virksomheden med virkning fra 16. april næste år ikke længere kan benytte prædikatet Kongelig Hofleverandør.

Men selvom hverken Ecco eller kongehuset vil uddybe, hvad der ligger til grund for, at Ecco nu bliver droppet som Kongelig Hofleverandør, så mener Kim Bach, at sagen er klar:

- Kongehuset er desperat, og udmeldingen skal ses som en forsvarsmanøvre, fordi Kongehusets troværdighed er i bund efter Herlufsholmsagen.

- De gør det her, fordi de er ved at rydde op på alle hylderne derhjemme. Det er endt sådan, fordi det har været en belastning for Kongehuset. Der har været pres på dem fra befolkningen om at gøre noget. Og de er bange for at få flere dårlige sager. De er blevet rystet af Herlufsholm-sagen, og de prøver at redde deres egen røv for nu at sige det på godt dansk.

