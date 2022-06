Ekspert: Kronprinsparret fraskriver sig ethvert ansvar

Efter ugers jagt på svar fra kronprinsparret har de nu endelig meldt nyt ud i forhold til deres børns skolegang på skandaleskolen Herlufsholm.

Kronprinsparret har ellers hidtil valgt, at de hverken ville forsvare eller forklare beslutningen om at lade prins Christian og prinsesse Isabella gå på kostskolen.

Via kongehusets sociale medier, har de delt et langt opslag om deres overvejelser - særligt i forhold til den kritik, de har fået for beslutningen.

'Som forældre står vi i denne tid over for nogle svære overvejelser om vores ældste børns skolegang. Det diskuteres mange steder - også her på vores egne sociale medier. Det gør indtryk på os.'

Indtil nu har meldingen været, at børnene planmæssigt fortsætter og starter på skolen. Men det står ikke skrevet i sten længere. Kronprinsparret skriver, at de overvejer, hvordan de både kan 'insistere på forandringer' og 'efterkomme deres børns ønsker om at gå på skolen'.

'For os afhænger svaret både af de undersøgelser, der er sat i gang, og af effekten af de initiativer, som skolen allerede har besluttet,' skriver de.

'De køber sig tid'

Kronprinsparrets forsøger at lægge låg på den shitstorm-gryde, der har været på kogepunktet de seneste uger. Sådan lyder vurderingen fra William Atak, der er kommunikationsekspert med speciale i shitstorme.

- Jeg tror, de forsøger at købe noget tid og håber, det lægger en dæmper på tingene. De mener, at de har sagt det, der skal siges, og at folkedomstolen vil bakke op om deres overvejelser.

- Deres udmelding er helt politisk korrekt. De siger, at de vil se, hvad der sker, og fraskriver sig derudover ethvert ansvar ved at sige, at de tager hensyn til deres børns ønsker.

Efter planen skal prinsesse Isabella skal starte på Herlufsholm i 9. klasse efter sommerferien. Men med forældrenes nye udmelding, er det ikke sikkert, at planen holder. Foto: Patrick Van Katwijk/Ritzau Scanpix

Men William Atak tror ikke, stormen lægger sig med den nye udmelding.

- Jeg tror, det kommer bag på dem, at det har udviklet sig, som det har gjort. Både at debatten har været så stor på de sociale medier, og at medierne har været så ivrige i jagten efter svar.

'De har bragt sig i en tosset situation'

For Ekstra Bladets kongehusekspert Kim Bach er budskabet helt klart et overordentligt vink med en vognstang til Herlufsholm ledelse.

- Nu siger de sådan set i fuld offentlighed, hvad de også har sagt til bestyrelsen bag lukkede døre: 'Nu må i sørge for, at det kommer til at se ud som om, Herlufsholm er en helt ny skole, som har taget alt det her alvorligt, således vi kan fortsætte med den beslutning, vi har taget om, at vores børn skal gå der.

- Der er udsendt et dekret fra kronprinsparret om, at den proces, som Det Gule Palæ sikkert har styret i nogen tid, vil blive ført ud i livet. Og det gør de af hensyn til, at vi undersåtter skal se, at de handler.

- Har du oplevet noget lignende?

- Der er er rigtig nogen fortilfælde, så vidt jeg kan huske. Men det er jo også fordi, de har bragt sig i så tosset en situation, at de er nødt til at gøre noget.

- Tror du de har kigget på den foreløbige trivselsrapport fra Nordic Learning?

- Ja, det er hævet over enhver tvivl. Siden det her brød løs, har der været en livlig samtale mellem Det Gule Palæ og bestyrelsen på Herlufsholm.

Ekstra Bladet har spurgt kongehuset til baggrunden for kronprinsparrets udmelding, og om de har læst den nyligt udarbejdede rapport fra Nordic Learning.

Kongehuset oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere kommentarer og henviser til det opslag, kronprinsparret er gået ud med på Instagram og Facebook.

