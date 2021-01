Ekspert om dronningens vaccine: Uklædeligt

Mens mange i Danmark i dag ligger på langs på sofaen med cola og chips, så har vores regent brugt årets første dag på at få et stik i armen.

Som en af de første i landet er dronningen 1. januar blevet vaccineret mod corona.

Søren Jakobsen, der er historiker og ekspert i kongehuset, mener, at det er 'uklædeligt', at dronningen allerede i dag har fået det eftertragtede stik.

Dronning Margrethe er blevet vaccineret mod corona

- Det er lidt uden for nummer, må man sige. Det var sundhedspersonalet og andre i frontlinjen, der burde vaccineres først. Hun er godt nok aldersmæssigt i risikogruppen, men det er ikke så klædeligt, når man nu fra myndighedernes side siger, at der er tilrettelagt en strategi, hvor man bliver indkaldt efter cpr-nummer. Sådan et har dronningen også, og det burde man følge, siger Søren Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Så du mener, at hun har møvet sig ind foran?

- Det ville ligne dronningen dårligt at gøre. Hun er sikkert blevet tilbudt det. Vi har set det før, at de kongelige kommer foran i køen i sundhedsvæsnet. Eksempelvis når en prinsesse skal føde et barn, eller når prins Joachim kommer hjem fra Frankrig og får sin familie testet, siger han.

De første danskere fik coronavaccinen 27. december 2020, men der gik kun fem dage, før også dronningen havde fået sit første stik. Dét på trods af, at plejehjem og sundhedspersonalet står først i rækken til at modtage vaccinen.

Et slot er ikke et plejehjem

Selvom dronningen aldersmæssigt er i risikogruppen, mener Søren Jakobsen ikke, at det kan forsvares, at hun kommer før andre ældre i Danmark.

- Dronningens slotte er ikke plejehjem. Hun lever relativt beskyttet. Når det er sagt, så kan jeg ikke fortænke hende i at tage imod det. Jeg har samme alder som hende, og jeg ville også tage imod. Men principielt synes jeg, at man bør følge den strategi, der er langt fra myndighederne.

- Nogle danskere er bekymrede over vaccinen. Kan dronningen ved at lade sig vaccinere ikke være med til at sende et signal om, at man godt og trygt kan tage imod den?

- Der er ikke så mange, der ikke vil tage imod den her i Danmark. Og hvis endelig det var formålet med det, så skulle man have gjort et nummer ud af det, som Joe Biden gjorde, da han blev vaccineret for rullende kameraer, siger Søren Jakobsen og fortsætter.

- Man kunne have sendt dronningen ud på et plejehjem og blive vaccineret som den første. Det havde givet omtale, siger han.

En af de første danskere, der blev vaccineret var Jytte Margrethe Frederiksen 27. december. Og mens det skete, var Mette Frederiksen med på en videoforbindelse.

Ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset skal dronningen genvaccineres i løbet af et par uger.