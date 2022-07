Endnu et søm i Eccos ligkiste

Ecco har fuldstændig ødelagt deres brand, og det vil tage årtier at genoprette det, lyder vurderingen fra ekspert ovenpå, at Kongehuset nu har droppet dem som Kongelig Hofleverandør

Det er yderligere et søm i det, der kan blive Eccos ligkiste, at Kongehuset nu dropper skovirksomheden som Kongelig Hofleverandør.

Det vurderer brandingekspert Kresten Schultz Jørgensen, der ejer kommunikationsbureauet Oxy, ligesom han også vurderer, at det vil tage flere årtier at genrejse Ecco som brand.

- For få måneder siden var Ecco et fuldstændig unikt brand. Det var en del af A-kæden af designbrands. Det har man ødelagt, og det vil tage årtier at genoprettet brandværdien alle andre steder end lige Rusland, lyder vurderingen.

Onsdag kom det frem, at Ecco, der siden 1991 har været Kongelig Hofleverandør, ikke får forlænget det prædikat, når det udløber 16. april 2023.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ecco, der afviser at stille op til interview, men henviser til den meddelelse, som virksomheden onsdag udsendte, hvori det ikke fremgår, hvad der ligger bag Kongehusets beslutning om at droppe virksomheden som Kongelig Hofleverandør.

Det ville Ekstra Bladet ellers gerne have svar på.

I Rusland

Ecco har de seneste måneder været yderst kritiseret for at fortsætte sine forretninger i Rusland, og spørger man Kresten Schultz Jørgensen, er det afgjort det, der er årsagen til, at Kongehuset nu vælger at droppe virksomheden.

- Det er indiskutabelt, at det er den sag, der ligger bagved, lyder vurderingen fra Kresten Schultz Jørgensen, der kalder Eccos ageren i Rusland for 'et trafikuheld' og en 'fuldstændig fejllæsning af situationen' fra Eccos side.

- Det er som at se et trafikuheld i langsom gengivelse. Lige nu ser det formentlig meget godt ud. Men man er kørt ud for rødt i krydset, og der er ingen tvivl om, at det går galt, lyder det fra Kresten Schultz Jørgensen, der fortsætter:

- Deres danske brand er helt ødelagt. Det vil tage årtier at genoprette, og det vil kræve en helt ny ledelse og ejerskab. Jeg har meget svært ved at se det brand fungere. Ecco har har fuldstændig fejllæst situationen ved at blive i Rusland.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kongehuset, der ikke ønsker at kommentere på baggrunden for beslutningen, men bekræfter at Ecco får ikke forlænget prædikatet Kongelig Hofleverandør, når det udløber i 2023 og henviser til sin kommentar givet til avisen Berlingske, hvortil Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby siger

- På baggrund af en samlet vurdering af ECCO er det blevet besluttet, at virksomheden med virkning fra 16. april næste år ikke længere kan benytte prædikatet Kongelig Hofleverandør.

