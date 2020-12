Gennemsigtige gevandter: Sådan faldt William for Kate

Hvis kvinder vil gøre indtryk ved en festlig lejlighed, behøver de ikke altid at iklæde sig kjoler og gevandter til flere tusind kroner.

Et par hundrede kroner – eller 30 pund, som i dette tilfælde – kan være mere end rigeligt til at få vendt op og ned på hele ens fremtid.

Bare spørg den kommende britiske dronning, hertuginden af Cambridge, der fik det borgerlige navn Catherine Middleton ved sin dåb.

Hun var en af de unge kvinder fra universitetet i St. Andrews, Skotland, der struttede og vimsede rundt på catwalken ved et studenter-modeshow med velgørende formål på Fairmont St. Andrew Hotel 2002.

En ung mand sad ved et bord i stearinlysets skær få meter fra podiet, og han lagde senere ikke skjul på, at de 200 pund – ca. 1800 kroner – han havde givet for den fordelagtige placering, var givet ’godt ud’.

Hans navn var William, søn af prins Charles og lady Diana og med tiden britisk konge.

’Wauw, Kate er hot’

Prinsen var ellers i selskab med sin daværende kæreste fra universitetet, Carley Massey-Birch, der blandt de andre elever gik for at være en usædvanlig sexet sag med ’en bagdel kreeret af guderne’, men som William så Kate Middleton på podiet i en gennemsigtig kreation til sølle 30 pund, som afslørede både trusser og bh, fik han øjnene op for en side af sin kommende hustru, han ikke havde lagt mærke til tidligere.

– Wauw, Kate er hot, bemærkede han over den dunkende musik til vennen og studiekammeraten Fergus Boyd, der siden er blevet gudfar til William og Kates ældste søn, prins George.

Det var sådan Kate var påklædt, da William faldt for hende. Foto: Rune Hellestad/Getty Images

’En noget besynderlig bemærkning, eftersom Kate allerede var kendt på St. Andrews som ’smukke Kate’, tilføjer Mail On Sunday, der har skrevet om sagen.

Blev afvist

Sådan havde William hidtil ikke set hende. De kendte hinanden på universitetet, men prinsen anså hende mere som en ’trofast og hensynsfuld’ ven, der havde hjulpet ham med at overkomme det første, ’elendige’ semester på skolen, som han havde gået med alvorlige overvejelser om at droppe.

Hjulpet af et par drink opsøgte William efter det frække modeshow med undertøj som tema Kate og komplimenterede hende for opvisningen. Nogle mener, han forsøgte sig med at kysse hendes hånd. Andre, at han lagde læberne an til ’et mere amourøst smask’.

Blå bog Navn: Catherine Elizabeth Middleton. Siden 29. april 2011 hertuginde af Cambridge. Født: 9. januar 1982 i Reading, Berkshire, London. Ægtefælle: Prins William, hertug af Cambridge. Børn: Prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis.

Hvorom alting er, så afviste Kate ham. Hun var selv i selskab med en kæreste, jura-studerende Rupert Finch.

Men ikke længe. I løbet af få uger havde de begge droppet deres respektive kærester, og det platoniske venskab var forvandlet til et decideret forhold.

Fælles venner er enige om, at det nok bare var et spørgsmål om tid, før de havde fundet sammen under alle omstændigheder, men den royale romance kom helt sikkert i ekstra omdrejninger af studenter-festen, hvor Kates dristige påklædning fik ham til at se hende i et helt andet lys.

Flyttede sammen

Med Kate delte William desuden interessen for sport og udendørsaktiviteter, og så havde de begge en ’uartig humoristisk sans’, som en medstuderende udtrykker det.

Først og fremmest følte William dog, at han kunne stole på Kate. Sammen med Fergus Boyd og en anden ven flyttede de ind i et lejet hus i centrum af St. Andrews.

Over for offentligheden blev forholdet dog forsøgt holdt hemmeligt. De forlod sjældent huset sammen, og de holdt sig til ’ingen holden hånd’-reglen, når de var ude.

Billedet af den unge Kate er fra 2006, hvor hun har festet med sin prins. Foto: Ritzau Scanpix

Indendørs sammen med de mest pålidelige venner blev intet dog holdt skjult.

Det holdt heller ikke over for omverdenen i det lange løb.

I deres tredje år på skolen var de flyttet til et mere privat sted uden for byen, som de havde lejet af en ven af kongefamilien, sir Henry Cheape.

Mens pressen holdt sig fra at berette om Williams færden på skolen og i byen St. Andrews, så forholdt det sig anderledes, når han begav sig på diverse ferier. Og på en ski-ferie i april 2004 kunne fotograferne ikke undgå at bemærke, hvor kærligt William og Kate opførte sig over for hinanden.

Så var historien ude. Standard-replikken ’bare gode venner’ holdt ligesom ikke længere.

For cool til ultimatum

Forholdet blev dog truet senere på sommeren. William lagde ferie-planer, der ikke involverede Kate. Historier på den tid mente at vide, at hun forelagde ham flere ultimatummer, men det afviste hendes venner for kort tid siden.

– Det var Kate alt for cool til at kunne finde på, hedder det.

I stedet lod hun forstå, at hun overvejede at flytte for sig selv i en lejet lejlighed i byen, som hun havde set på sammen med en ven, Bryony Daniels.

Strategien lykkedes. William sagde be-be, og de var tilbage under samme tag, mens de tog hul på deres fjerde år på universitetet.

Bytte for bryllupsinvitation

Kate Middletons opsigtsvækkende dress ved studenter-gallaen var designet af en Charlotte Todd, og ifølge hende var det helt tilfældigt, at det havnede på den kommende dronning.

- Jeg vidste ikke, hvem Kate Middleton var, og jeg gav hende det ikke på. Det var en ren tilfældighed.

- Jeg havde lavet den som en nederdel, men andre gav Kate den på, og hun brugte den som kjole. Havde den ikke været gennemsigtig, ville William måske ikke have lagt mærke til hende, har designeren, der senere forlod faget, sagt.

Charlotte Todds kreation var i flere år gemt væk i moderens hus, men hun blev opmærksom på dens historiske betydning, da William og Kate bekendtgjorde deres forlovelse i november 2010.

Mode-historie

- Kjolen er en del af mode-historien - øjeblikket, da William blev forelsket i Kate. Det gør mig virkelig stolt. Billedet har været brugt så mange gange gennem årene, og jeg har altid spekuleret på, om Kate er flov over det, eller om hun kan lide det.

Designeren har sagt, at hun har været tøvende med at skille sig af med kjolen. Hun ville kun give den til Kate Middleton - ’måske i bytte for en invitation til brylluppet.’

Invitationen kom aldrig. Så satte Charlotte Todd den på auktion. Til sin forbløffelse lød hammerslaget på 78.000 pund - ca. 625.000 kroner.

Pengene brugte hun på udbetaling til et hus.