Glemte at læse på lektien: Det er klynk

Hun blev gift med en prins, boede på et palads og levede som en vaskeægte kongelig. Men livet blev snart et mareridt for amerikanskfødte Meghan Markle.

Som Ekstra Bladet har kunnet beskrive mandag morgen, afslørede 39-årige Meghan Markle i det opsigtsvækkende interview, at hun ikke ønskede at leve mere, ligesom hun fortalte, at det britiske kongehus udtrykte bekymring for sønnens hudfarve, da hendes mor er sort og far hvid.

Interviewet har vakt stor opsigt verden over og har ligeså fået flere kommentatorer til at sammenligne interviewet med det historiske interview, som prinsesse Diana gav i 1995 om samlivet med prins Charles og den utroskab, der splittede dem.

Ikke helt enig

Men det er ikke alle, som er lige enige i betragtningen om, at livet som kongelig under pressens evige opmærksomhed og traditionernes snærende bånd gjorde Meghan følelsesmæssigt skrøbelig, som hun ellers fortæller i interviewet.

'Meghan Markle ville være kongehusets svar på Beyoncé, men hun gad ikke øve sig. Hun ville have prinsessedrømmen, men glemte at løfte madrassen og se, om der mon lå en ært.'

Angriber Harry og Meghan

Sådan beskriver Birgitte Borup, udlandsredaktør på Berlingske, sin opfattelse af det to timer lange interview.

Meghan Markle og britiske prins Harry blev i det meget omdiskuterede interview interviewet af Oprah. Foto: Harpo Productions/Reuters

Birgitte Borup beretter nemlig om en opfattelse af, at hele interviewet mindede mere om 'et soundtrack af klynk'.

Til Ekstra Bladet forklarer hun, at hun sidder tilbage med et billede af en Hollywood-stjerne, som ikke har læst manuskriptet.

Et clash

- Det er jo helt tydeligt, at der har været et clash mellem hendes (Meghan Markle, red.) forestilling og den virkelighed, hun har mødt. Der er jo ikke nogen, der siger, at det nødvendigvis skal være let at være prinsesse. Men det er ret tydeligt, at en forventningsafstemning inden havde været ret nyttig, fortæller Birgitte Borup til Ekstra Bladet.

- Synes du ikke, at det er lidt hårdt at fremstille det som et soundtrack af klynk?

- Næ, så havde jeg ikke skrevet det. Jeg synes, at der er meget klynk i deres interview.

- Du sammenligninger hende med en superstjerne, der ikke havde lyst til at øve sig, er det heller ikke lidt for hårdt?

- Ja, det gør jeg, og jeg synes, at det er et godt billede på, hvordan jeg opfatter det. Hun siger selv, at hun ikke har gjort sig klar til det, hun gik ind til (rollen som prinsessen, red.), og det vil sige, at hun sådan set har taget det her prinsessejob på sig, uden at gøre sig nogen som helst forestilling om, hvad det gik ud på. Så ja, det er jo den sammenligning, der lå lige for, mener Birgitte Borup.

