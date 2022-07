Hylder danske ryttere

Det hele startede i Danmark, og nu har tusindvis af danskere også taget turen hele vejen til Paris for at hylde den danske vinder af Tour de France, Jonas Vingeaard.

Den danske statsminister Mette Frederiksen var med på podiet, da Jonas Vingegaard blev hyldet for bjergtrøjen, tidligere har prins Joachim overrakt den gule trøje, og til stede er også kronprins Frederik.

I et opslag på Instagram, har kongehuset delt et billede af kronprins Frederik sammen med Jonas Vingegaard, Trine Marie Hansen og deres datter Frida.

I opslaget hyldes alle de danske cykelryttere, der har deltaget ved dette års Tour de France.

'Fra et historisk Grand Départ i Danmark til etapesejre ved Magnus Cort, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard og nu en fantastisk afslutning på Champs-Élysées, hvor vi kunne fejre tourens vinder “Le Grand Danois” Jonas Vingegaard'

'Hans overskud, sportsmanship og viljestyrke ved årets Tour de France har været enestående at overvære', skriver kongehuset.

- Det er en fantastisk bedrift, siger kronprins Frederik i et interview med TV 2, hvor han fortæller, at det betyder meget for Danmark, at vi har en dansk vinder af Tour de France.

Kronprins Frederik rangerer Jonas Vingegaards præstation som det vildeste i dansk historie, præsteret af ene mand, og sammenligner det med dengang Danmark vandt EM tilbage i 92.

