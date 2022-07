Hyldes af kongehuset

Kronprins Frederik tager til Paris for at hylde danske Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard fastholder sit forspring til Tadej Pogacar, og han kører derfor i gult i Paris i morgen, når Tour de France afgøres.

Prins Joachim overrakte Jonas Vingegaard den gule trøje efter 19. etape i Tour de France, og i morgen er der igen besøg fra det danske kongehus.

I et opslag på Instagram, deler kongehuset et billede af Jonas Vingegaard, og skriver, at kronprins Frederik vil være til stede i Paris i morgen, hvor sidste etape køres.

Han skal ikke overrække den gule trøje, men han er alligevel klar til at hylde Jonas Vingegaard.

'Jonas Vingegaard er ved at skrive dansk sportshistorie, og jeg glæder mig til at hylde ham i Paris i morgen, når han kører i mål i den gule trøje'.

Begejstringen over Jonas Vingegaard lyste også ud af prins Joachim efter trøjeceremonien i Cahors.

- Det er en af de dage, hvor man kniber sig selv i armen, siger prins Joachim til TV 2 kort efter, han overrakte trøjen til Vingegaard.

- Det er selvfølgelig specielt at møde prins Joachim. Det er jo en prins af Danmark, så det er helt specielt, siger Jonas Vingegaard til Ekstra Bladet.

Foto: Claus Bonnerup

