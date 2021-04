Knivskarp Margrethe sætter journalist på plads

DR-vært blev irettesat flere gange under et fødselsdags-interview med dronningen

Der er ingen tvivl om, at dronning Margrethe på trods af sine 81 år stadig er yderst kvik og har helt styr på sagerne.

Det fik DR-værten Adrian Hughes for alvor at mærke under et interview med dronningen i forbindelse med hendes fødselsdag sidste uge. Her medvirkede hun i P1-programmet 'Klog på Sprog', hvor der blev dykket ned i dronningens store kærlighed til sproget.

Flere gange måtte dronning Margrethe rette på Adrian Hughes, fordi han ikke havde sine facts helt i orden. Det skriver Billed-Bladet. Blandt andet sker dette, da han foreslår dem at se et klip fra et pressemøde i Havesalen på Fredensborg i 1972.

- Det var i øvrigt ikke i Havesalen. Det var i det, vi kalder Teatersalen. En sal, som vi ikke bruger ret meget til noget som helst, men vi synes, det var et godt sted at gøre det, den gør ikke et stort nummer af sig, lyder det fra dronningen til Adrian Hughes.

Det er virkelig sjovt:

Adrian har været ude og kommentere på sin Facebook-profil, hvordan det var at blive irettesat af dronningen i interviewet:

- Dronningen retter mig adskillige gange, fordi jeg ikke har kigget ordentligt efter i kartotekskortene, som hun åbenbart kender bedre end mig, skriver han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Adrian Hughes, der tager hele situationen med et smil.

- Det er helt vanvittigt, at dronningen kan huske den episode, det foregik altså i 1972. Enten har jeg kigget forkert i DR's arkiv, eller også står det bare forkert. Jeg synes, det var megasjovt og meget imponerende, at hun kunne huske det, siger Adrian Hughes.

Erkender blankt: Havde ikke kigget ordentligt efter

Senere i interviewet er dronningen igen på mærkerne, da DR-værten nævner, at indvielsen af Storebæltsbroen i 1998 foregik på Sprogø.

- Nej, det gjorde det absolut ikke. Det foregik på Korsør-siden, lyder det skarpt fra dronning Margrethe.

Adrian Hughes fortæller, at efter han blev irettesat af dronningen, kan han godt kan huske, at det foregik på Korsør-siden. Samtidig er han enormt imponeret over, at dronningen husker episoderne så godt.

- Jeg synes, det er supersjovt, og jeg siger også til hende, at jeg ville klippe det ud. Men det var jo selvfølgelig en sjov ting at tage med, siger Adrian Hughes.

