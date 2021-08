Kongehuset i stor hyldest

Den danske Viktor Axelsen er olympisk mester efter en flot præstation i finalen mod kinesiske Chen Long. Det er 25 år siden, at Danmark sidst vandt OL-guld i herresingle.

Nu har det danske kongehus reageret på flere af de danske OL-atleters præstationer.

'Sådan, Viktor Axelsen!! Tillykke med GULDET! Endnu en fantastisk dag for de danske atleter i Tokyo! Nu har vi 2 guld-, 1 sølv- og 2 bronzemedaljer! Jeg må sige, at jeg også er imponeret over vores banehold, der i nat dansk tid satte olympisk rekord i deres kvalifikation i 4000 meter. De bliver spændende at følge!', skriver kongehuset i et opslag på Facebook.

I opslaget hylder kongehuset også Sara Slott Petersen, der i dag satte punktum for sin atletikkarriere, da hun på dramatisk vis udgik af semifinalen.

Kronprins Frederik skulle rigtig havde deltaget ved De Olympiske Lege, men måtte aflyse, da han havde været i nærkontakt med en coronasmittet.

'På grund af skærpede indrejsekrav ved De Olympiske Lege betyder det, at Kronprinsen ikke har mulighed for at rejse til Japan,' lød det blandt andet i pressemeddelelsen.