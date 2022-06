Kronprinsen taler udenom

Royal Run lagde vejen forbi Næstved og Herlufsholm mandag, men hvorvidt Herlufsholm også kan se frem til at få kongeligt besøg efter sommer i skikkelse af prinsesse Isabella, havde kronprinsen ikke lyst til at svare på, da Ekstra Bladet spurgte.

- Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, lød det fra kronprins Frederik, der fortsatte:

- Vi skal snakke om, at vi er sammen i dag, og tænke på alt det gode, der sker, og al den gode trivsel, som det her løb giver.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have svar på, hvorvidt det fortsat er planen, at prinsesse Isabella skal begynde i niende klasse på skolen.

Hele kronprinsefamilien havde fundet løbeskoene frem til årets Royal Run. Foto: Henning Hjorth

Tavshed

Inden TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor flere tidligere elever fortæller om store problemer med mobning, krænkelser og en herskende voldskultur på skolen, havde kongehuset officielt meldt ud, at prinsesse Isabella skulle begynde i niende klasse på netop Herlufsholm.

Efter dokumentaren og den lavine af sager, som den åbnede for, har Ekstra Bladet flere gange forsøgt at få svar på, om det fortsat er planen. Men uden held.

Foruden til Royal Run har Ekstra Bladet også forsøgt at få svar ude foran koncertsalen i Tivoli, da der skulle være balletgallaforestilling i anledning af dronningens 50-års regeringsjubilæum, hvor ingen fra den kongelige familie stoppede op for at svare på spørgsmål fra den fremmødte presse.

Ekstra Bladet forsøgte også at få en kommentar fra kronprins Frederik, da kronprinsen i forbindelse med det kommende klimatopmøde, som finder sted i november, var æresgæst til en middag ved Langelinie Pavillonen i København. Men heller ikke her var det muligt at stille spørgsmål til kronprinsen, der kun var god for en kort kommentar.

- Det er en ulykkelig situation, som vi allerede har kommenteret på. Jeg har ikke yderligere at tilføje til det, lød det dengang kort fra kronprinsen til den fremmødte presse.

Kongehuset har før reageret på selve dokumentaren om Herlufsholm. Her blev ord som 'hjerteskærende' og 'uacceptabelt' brugt.