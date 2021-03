Meghan: - Jeg ønskede ikke at leve mere

I opsigtsvækkende interview fortæller hertuginden af Sussex, at hun mistede livsmodet efter kort tid som højt profileret medlem af den britiske kongefamilie

Hun blev gift med den britiske prins Harry ved et eventyrbryllup, men livet som kongelig blev snart et mareridt for amerikanskfødte Meghan Markle.

I et opsigtsvækkende interview med talkshowdronningen Oprah Winfrey fortæller den 39-årige vordende mor, at livet som kongelig drev hende til selvmordets rand.

Interviewet, som blev bragt på tv-stationen CBS natten til mandag, får allerede kommentatorer til at sammenligne interviewet med det historiske interview, som prinsesse Diana gav i 1995 om samlivet med prins Charles.

Venter en pige

Meghan Markle, som har titel af hertuginde af Sussex, siger i interviewet ifølge New York Times, at hendes selvmordstanker pressede sig på snart efter, at hun var blevet en del af kongehuset.

- Jeg skammede mig over at skulle indrømme det for Harry. Jeg vidste, at hvis jeg ikke sagde det, ville jeg gøre det. Jeg ville bare ikke være i live længere, siger Meghan.

- Og det var en meget virkelig, klar, skræmmende og konstant tanke, siger hun.

Meghan og Harry har opgivet deres kongelige forpligtelser og har bosat sig i USA, hvor de nu venter deres andet barn. De afslører over for Oprah Winfrey, at det bliver en pige.

Livet som kongelig under pressens evige opmærksomhed og traditionernes snærende bånd gjorde Meghan følelsesmæssigt skrøbelig, fortæller hun. Hendes forsøg på at få professionel behandling blev dog afvist af hoffet, som alene bekymrede sig om kongehusets omdømme.

Det endte med, at hun følte sig som en fange, der var spærret inde på Kensington Palace, som var parrets hjem i Storbritannien, fortæller hun i interviewet, som sendes på dansk tv mandag aften.

