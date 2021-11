Melder fra i sidste øjeblik

Storbritanniens dronning Elizabeth melder fra til en gudstjeneste ved krigsmindesmærket The Cenotaph denne søndag.

Aflysningen, der kommer med særdeles kort varsel, skyldes rygproblemer.

Det oplyser Buckingham Palace søndag formiddag.

- Hendes Majestæt er skuffet over, at hun ikke kommer til gudstjenesten, står der i en meddelelse fra Buckingham Palace.

Den 95-årige britiske monark tilbragte en nat på hospitalet den 20. oktober. Hun har siden taget det med ro efter råd fra lægerne.

Gudstjenesten skulle have været hendes første offentlige optræden siden da.

Dronningens planlagte deltagelse i flere offentlige arrangementer og begivenheder er blevet aflyst i de seneste uger. Det har givet anledning til spekulationer om hendes helbredstilstand.

Arrangementet, som dronningen skulle have deltaget i, finder sted ved krigsmindesmærket The Cenotaph i London på Remembrance Sunday.

Det er en årlig markering for civile og soldater fra de to verdenskrige og senere konflikter.

En anonym kilde hos Buckingham Palace - som er dronningens London-residens og administrative hovedkvarter - fortæller, at rygproblemet ikke har forbindelse til den i offentligheden ukendte lidelse, der sendte dronningen på hospitalet.

Kilden kalder aflysningen et meget uheldigt sammentræf. Personen fortæller videre, at hun planlægger at fortsætte sit program med lette opgaver næste uge.

Dronning Elizabeth er verdens ældste monark. Hun er også den, der har siddet i længst tid.

I forbindelse med de seneste helbredsproblemer har hun blandt andet meldt fra til klimatopmødet COP26. Det sluttede lørdag.

Hun meldte også fra til aftenarrangementet Festival of Remembrance dagen inden gudstjenesten. Det gjorde hun for cirka to uger siden.