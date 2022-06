Norsk kronprins melder afbud

Når der i dag er sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke efter det dødelige skyderi på flere natklubber fredag aften, bliver det uden den norske Kronprins Haakon.

Det norske kongehus kan i en pressemeddelelse lørdag oplyse, at kronprinsen har fået corona, og på den baggrund ikke vil være at finde ved sørgegudstjenesten, som det altså kun er kronprinsessen, der vil tage del i.

Sørgegudstjenesten bliver afholdt som følge af, at en mand natten til lørdag affyrede skud ved natklubben London Pub, der er kendt for et homoseksuelt klientel og ved baren Per på Hjørnet. Skyderiet efterforskes som terror, og gerningsmanden er anholdt og varetægtsfængslet. To personer er dræbt, og 21 er såret. Ti er alvorligt kvæstet. De to dræbte var begge mænd. Den ene i 50'erne og den anden i 60'erne.

Skyderiet har resulteret i, at Pride Oslo efter dialog med politiet har aflyst lørdagens Pride-parade i Oslo grundet sikkerhed.

Man har også udsendt et påbud om at bevæbne alt beredskab.

Politiet udelukker ikke, at der kan være tale om en hadforbrydelse, men man har flere teorier om motiv.