Nu reagerer dronningen

Nu sender dronning Margrethe og det danske kongehus en kondolence til det britiske kongehus efter prins Philips død.

'Hendes Majestæt Dronningen har i dag sendt en personlig kondolence til Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Philip, Hertugen af Edinburghs død,' skriver kongehuset på Instagram.

Den britiske prins blev 99 år gammel.

Den 99-årige prins, der frem til sin død var gift med dronning Elizabeth, sov stille ind på Windsor Castle, oplyser det britiske kongehus i en pressemeddelelse.

Han skabte store smil og negative overskrifter

Prins Philip var var næsten lige blevet udskrevet fra hospitalet, hvor han var indlagt i 28 dage og gennemgik en hjerteoperation.

Flere kondolerer

Premierminister Boris Johnson har også været ude at kondolere.

- Det er med stor sorg, at jeg blev informeret fra Buckingham Palace om, at Hans Kongelige Højhed Prins Philip er gået bort i en alder af 99, siger Boris Johnson.

- Nationen må i dag tænke på majestæten og hendes familie, siger Boris Johnson, der også hylder prins Philips arbejde i det britiske forsvar og for den store støtte, han har været for dronning Elizabeth.

Også det svenske kongepar er i stor sorg. Kong Carl Gustaf har delt en rørende udtalelse.

'Prins Philip har igennem mange år været en god ven af vores familie, et venskab, som vi har sat stor pris på'.

'Hans indsats for sit land er et forbillede for os alle,' skriver det svenske kongehus i en pressemeddelelse.

Hylder prins Philip

Det er ikke kun det svenske og danske kongehus, der hylder prins Philip. Kong Harald af Norge har også sørget for, at prins Philip bliver hyldet efter sin død.

'Hans majestæt kongen har besluttet at der i forbindelse med dødsfaldet skal flages på halv stang fra slotsbalkonen i dag og på begravelsesdagen', skriver det norske hof i en pressemeddelelse.