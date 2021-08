Nu reagerer kronprinsessen på krisen i Afghanistan

Det var en tydelig berørt kronprinsesse Mary, der i dag mødte op til Human Rights Conference i FN Byen i København.

Menneskerettigheder, kærlighed og verdensmålene var i fokus, da kronprinsesse Mary holdt åbningstale. Derfor benyttede kronprinsessen også lejligheden til at nævne Talibans store indtog i den afghanske hovedstad, Kabul. Det skriver B.T

- Lad os huske, at FN blev skabt for at forhindre det, der skete under Anden Verdenskrig, fra nogensinde at ske igen. Desværre sker der stadig tragedier. Og en af dem ser verden med smerte ske i Afghanistan, sagde kronprinsessen i talen.

Kronprinsessen deltager som protektor for United Nations Population Fund. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I løbet af ganske få dage er Taliban gået fra at have relativt få spredte områder i Afghanistan til at have indtaget så godt som hele landet.

- Det er hjerteskærende at se den tragedie, der udfolder sig i Afghanistan, siger kronprinsessen Mary til B.T.

Copenhagen 2021 Human Rights Forum er en fællesbetegnelsen for LGBTI+-begivenhederne WorldPride og EuroGames, som finder sted i København 12.-22. august.

