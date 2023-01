Nytårstalen: En bro kan tilgås fra begge sider

Selv om man holder nytårsferie i Italien med hele familien, går man ikke glip af dronningen nytårstale. I hvert fald ikke i Jesper Lohmanns familie.

En god tale – fyldt med kloge billeder, som vi kan tænke over, mener Jesper Lohmann. Foto: Keld Navntoft

– Det var en tale med megen ærlig snak og en stor portion sund fornuft. Da hun brugte billedet om broen, der kan tilgås fra begge sider, når man skal mødes og forstå hinanden, syntes jeg, at hun ramte noget centralt.

Jesper Lohmann påpeger, at uanset, om man taler politisk samarbejde, familiesammenhold eller fredsforhandlinger i krigssituationer, så gælder det om at bøje en smule af i begge ender og mødes for at komme til en forståelse.

– Det var god stil, at hun gik til bidet og talte om familieballaden. Det ville have været dumt at lade være, for det var jo den, vi alle tænkte på, så i mit hoved præsterede hun en god tale – fyldt med kloge billeder, som vi kan tænke over.

Forholdet til sønnen prins Joachim har lidt sine knæk det seneste år.

