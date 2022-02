Prins Andrew indgår forlig

Den britiske prins Andrew har lavet en aftale med kvinden, det har anklaget ham for seksuelt misbrug

Den britiske prins Andrew har indgået et forlig med kvinden Virginia Giuffre, der har anklaget ham for seksuelt misbrug. Det viser en retsafgørelse ifølge AFP.

Giuffre har anklaget den britiske prins for overgreb og misbrug af hende i 2001, hvor hun var 17 år.

Hun var dengang angiveligt kontrolleret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Prinsen har afvist anklagerne.

Alligevel har han altså indgået et forlig, der meget belejligt er faldet på plads bare få uger før, han skulle have været for retten til afhøring af Virginia Giuffres advokater.

Prins Andrew har fået frataget alle sine royale titler af dronning Elizabeth i kølvandet på den kommende retsag om hans indblanding i Epstein sagen.

Virginia Giuffre sagsøgte hertugen af York tilbage i august 2021, og det har sat det britiske kongehus under et kæmpe pres.

I januar mistede prins Andrew på grund af den meget omtalte sag sine militære titler og protektorroller.

Virginia Giuffre har tidligere lagt sag an mod Epstein. Tilbage i 2009 indgik de et forlig, der betød, hun modtog 500.000 dollar. Det svarer til godt 3,2 millioner kroner.

Prins Andrews advokater har hævdet, at Giuffre dengang frasagde sig retten til at sagsøge prinsen, da hun indgik forliget.

Den fortolkning blev dog i sidste måned afvist af en dommer i New York.