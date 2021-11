Prins Henriks storesøster er gået bort

Prins Henriks storesøster Françoise Bardin er gået bort i en alder af 90 år.

Det skriver B.T., som citerer det franske medie Ladepeche. Dødsårsagen fremgår ikke.

Ifølge B.T. skriver mediet, at dronning Margrethe, som Françoise Bardin er svigerinde til, har skrevet et rørende brev til familien, og at hun kondolerer.

Françoise Bardin blev begravet i Frankrig lørdag. Ladepeche er ikke klar over, om det danske kongehus deltog i begravelsen, skriver B.T.

Dronning Margrethe har været på statsbesøg i Tyskland fra onsdag til lørdag.

Hun besøgte sammen med sønnen kronprins Frederik og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) den tyske hovedstad, Berlin, onsdag og torsdag.

Fredag rejste dronningen - uden kronprinsen - videre til München, hvor hun fortsatte statsbesøget.

I Françoise Bardins hjemby, Espère i det sydvestlige Frankrig, har borgmester Mathieu Redoulès 'udtrykt sin respektfulde hyldest' til Bardins familie, skriver Billed Bladet.

Det danske kongehus er ikke vendt tilbage på ugebladets henvendelse.

Françoise Bardin deltog i prins Henriks begravelse i februar 2018. Hun mistede sin mand, Claude Bardin, i 2017.

Françoise Bardin og prins Henriks forældre, André de Laborde de Monpezat og Renée de Monpezat, nåede at få ni børn.

Prins Henrik var nummer to i søskendeflokken, og især forholdet til netop storesøsteren Françoise var i de første års opvækst i vietnamesiske Hanoi noget ganske særligt.

Det fortæller han i selvbiografien 'Skæbne forpligter' ifølge Berlingske.

- Vi levede i meget stor fortrolighed med hinanden, fortæller Françoise Bardin selv i journalist Stéphanie Surrugues biografi over prins Henrik, 'Enegængeren'.