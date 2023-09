Royalt afbud til verdenspremiere

I aften stod grev Felix på gæstelisten til verdenspremieren på 'Ehrengard - Forførelsens Kunst', her skulle han af sted på den røde løber sammen med sin farmor, dronning Margrethe, og kronprinsesse Mary.

Men dronning Margrethe og kronprinsesse Mary må tage afsted alene. Det fremgår af kongehusets officielle kalender.

Kongehusets kommunikationsafdeling bekræfter overfor Billed-bladet at afbuddet, der kommer i sidste øjeblik, skyldes sygdom.

Danske Bille August er instruktør på filmen med scenografi og kostumer designer af dronning Margrethe, og det er derfor verdenspremieren får royalt besøg.

Dronning Margrethe, kronprinsesse Mary og grev Felix sammen er en noget usædvanlig royal konstellation. Kongehuskommentator Kim Bach fortæller til Ekstra Bladet, at det er svært at tolke dronningens forskellige gæster, men at der formentlig er en årsag.

- Jeg synes ikke, det er svært at se et signal i det her. Det er et signal om, at der er en vis normalisering i en ellers ekstremt splittet familie. Det er svært at tolke det som andet. Og det er første gang, man ser netop den konstellation. Men det er der jo også nogle fornuftige forklaringer på, siger han.

Han mener også, at det naturligvis handler om at både prins Joachim og prinsesse Marie samt grev Nikolai er udenlands i henholdsvis USA og Australien p.t. og kan dermed ikke deltage, selv om de måske gerne ville.