Sørgede for vild detalje ved egen begravelse

Lørdag blev den 99-årige prins Philip begravet fra St. George's Chapel i Windsor.

Det var en sorgens dag for det britiske kongehus og helt særligt for dronningen af Storbritannien, Elizabeth, der skulle tage afsked med sin mand gennem 73 år.

Det viser sig nu, at prins Philip selv havde sørget for en særlig detalje ved sin begravelse. Han havde nemlig personligt arrangeret, at fotografen Arthur Edwards, som har dækket den kongelige familie i over 40 år, skulle tage billeder fra en helt særlig position under begravelsen og dermed fange familiens smerte tæt på.

Det skriver news.com.au.

Kun to meter fra kongefamilien

Arthur kunne takket være prins Philip gemme sig i en falsk kirkesøjle øverst på trappen, der fører til St. Georges kapel. Dermed var han blot to meter fra den royale familie, da de skulle tage afsked.

- Fra det mest usædvanlige udsigtspunkt i mine 44 år med fotografering af de kongelige var jeg tæt nok på til at se prins Charles - manden, jeg har kendt i mere end halvdelen af sit liv - se helt ødelagt ud, fortæller den 80-årige fotograf til The Sun.

Her ses det, hvor tæt på Arthur Edwards kunne fotografere. Foto: Ritzau Scanpix/Arthus Edwards

Han fortæller desuden, at hans gemmested i kirkesøjlen med det lille brevskasseformede udkig mindede om prins Philips gemmested, når han tilbragte timer med at se på fugle under sin pensionering på Sandringham, hans Norfolk-ejendom.

Det var ikke kun prins Philip selv, der havde planlagt noget særligt til begravelsen. Også dronningen sørgede for en helt særlig gestus.

