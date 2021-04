109.000 klager: BBC reagerer på hård kritik

Fredag 9. april døde dronning Elizabeths mand, prins Philip, i en alder af 99 år, og straks gik de britiske medier - herunder BBC - i breakingmode.

BBC gik i sorgtilstand og ryddede sendefladen på både tv og radio for i stedet at hylde den britiske prins og dække hans død, men det blev for meget for en lang række mennesker, og over 100.000 briter klagede i dagene efter.

Nu kommenterer BBC selv på de mange klager. I en udtalelse på stationens hjemmeside afviser man kritikken af dækningen af dødsfaldet, som de kalder 'en markant begivenhed, der vakte stor interesse i både ind- og udland'.

'Vi anerkender, at nogle seerne var utilfredse med den mængde dækning, der var, og den måde det påvirkede de planlagte tv- og radioprogrammer,' skriver kanalen og fortsætter:

'Vi laver ikke den slags ændringer uden grundige overvejelser, og vores beslutning er et udtryk for den rolle, BBC skal spille som national broadcaster i øjeblikke, der har stor betydning for nationen. Vi er taknemmelige for al feedback, og vi lytter altid til reaktionen fra vores seere,' slutter svaret fra BBC.

Ifølge BBC har stationen modtaget i alt 109.741 klager over dækningen af dødsfaldet.

Prins Philips begravelse finder sted lørdag eftermiddag, og herhjemme kan begivenheden følges på TV 2 fra klokken 13.

Den danske dronning Margrethe, som er kusine til prins Philip, vil også markere dagen ved at flage på halvt fra Amalienborg under begravelsen - en gestus, der har fået stor opmærksomhed i udlandet.