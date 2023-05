81-årig i kritisk tilstand: Ramt af royal eskorte

En kvinde blev onsdag ramt af en politimotorcykel, der var i færd med at eksortere hertuginden af Edinburgh i det vestlige London.

Den 81-årige kvinde er nu i koma og i kritisk tilstand efter ulykken, som undersøges af en uafhængig myndighed.

Det skriver BBC.

Kvinden blev ramt i et kryds, da eskorten med hertuginde af Edinburgh, Sophie, kørte forbi. Ulykken fandt sted midt på eftermiddagen klokken 15.20 onsdag.

Det såkaldte Independent Office for Police Conduct, der svarer til Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Danmark, undersøger nu, hvad der ligger til grund for ulykken.

Myndigheden fortæller, at man stadig er i den tidlige del af efterforskningen, og så oplyser de ligeledes, at kvinden er i kritisk tilstand på hospitalet.

Den 81-årige kvinde hedder Helen Holland og kommer fra Birchanger i Essex. Hun var i London for at besøge sin storesøster, fortæller kvindens familie. Hendes søn og svigerdatter fortæller, at de er i chok over hendes mange skader.

- Hun bliver passet godt på af sundhedsvæsnet, som vi må sende en dybfølt tak til for deres hjælp med at holde hende i live, siger de til BBC.

En talsperson fra Buckingham Palace oplyser, at man ikke kan kommentere nærmere på sagen af hensyn til efterforskningen, men at hertuginde Sophie sender sine 'tanker og bønner' til den tilskadekomne kvinde.