96-årige Lizzie på slap line: Tager fusen på alle

Dronning Elizabeth folder sig igen ud om skuespiller med et ikon. For ti år siden spillede hun overfor selveste James Bond. Nu er bjørnen Paddington hendes kluntede makker foran kameraet

I 70 år har håndtasken siddet solidt plantet på armen af dronning Elizabeth.

Hvad hun gemmer i sin tro følgesvend, afslører den 96-årige britiske regent i en ny ret bemærkelsesværdig kortfilm.

Her kaster verdens længst siddende monark sig igen hovedkulds ud i hvervet som skuespiller. Og hvis nogen tror, at Lizzie er en gammel tør kiks, kan man godt tro om igen.

Dronningen ser ud til at hygge sig strålende i bjørnens selskab. Foto: BBC Studios Events

I den to minutter lange scene med teddybjørnen Paddington viser dronning Elizabeth glimrende humor og evner til at spille på kop og underkop.

Scenen er et teselskab, hvor den kluntede bamse tyller te direkte af kanden og kun efterlader et par dråber til dronningen. Kikset klasket han poten i en kage, og så er vi tilbage til håndtasken, for hvad skal de to nu spise?

Tea for two. Foto: BBC Studios Events

Paddington hiver en af sine elskede marmelademadder op af sin hat og tilbyder at dele med Lizzie. Men den trumfer hun ved at hive en egen sandwich op af håndtasken.

Den lille film er gået verden rundt, siden den lørdag aften var indledningen på den kæmpe koncert, der fandt sted i London, i anledning af monarkens regeringsjubilæum. Og dronningen, der var så svækket, at hun ikke selv kunne deltage i festlighederne, bliver storhyldet for sin skuespilpræstation.

Det er ikke første gang, at dronning Elizabeth viser evner som skuespiller i selskab med et britisk ikon.

Da London var vært ved OL i 2012 spillede dronningen overfor selveste James Bond i skikkelse af Daniel Craig. Bedre reklame kunne verdens største sportsbegivenhed vist ikke få. Se den film her.