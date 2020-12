Afslører hvad dronningen har i håndtasken

I modsætning til dronning Margrethe holder den britiske dronning Elizabeth tale til folket juledag. Og i år var ingen undtagelse. Her kunne briterne som vanligt se hende tone frem på skærmen ved sit skrivebord - vel vidende at damen med håndtasken står for noget af det mest uforanderlige i Storbritannien.

For uanset hvad 94-årige dronning Elizabeth foretager sig, så har hun sin håndtaske inden for rækkevidde.

Her er den britiske premierminister Boris Johnson i audiens hos dronning Elizabeth og håndtasken. Foto: Victoria Jones/Ritzau Scanpix

Under tv-optagelser hænger den forsvarligt placeret på stolens armlæn, og når hun er på rejser eller ude blandt sit folk, er tasken sikkert forankret på hendes underarm. Ja selv når hun i sit modtageværelse giver audiens eller får besøg af andre statsoverhoveder har håndtasken sin plads klods op ad hende.

Men hvad er det med den håndtaske, som majestæten har slæbt rundt på i sine 68 år på tronen? Mysteriet om, hvorfor den er så vigtig, har været genstand for mange muntre snakke gennem årene, skriver dagbladet The Telegraph.

Den konservative taskemodel har fulgt dronning Elizabeth helelivet. Her er hun sammen med sin gemal på besøg hos den danske kongefamilie i 1957. Foto. Tage Christensen/ Polfoto

Netflix-serien 'The Crown' har skabt fornyet interesse om dronning Elizabeths levned, og den britiske avis kan nu afsløre, hvad hun blandt andet gemmer i sin uundværlige 'følgesvend'.

Ifølge avisen indeholder tasken om søndagen blandt andet nystrøgne pengesedler - dog aldrig mere end ti pund. Dem bruger hun til donation, når hun er til gudstjeneste.

Derudover indeholder tasken altid godbidder til hendes hunde - corgierne. De står hendes hjerte meget nær. Og som mange andre kvinder har hun et lommespejl, en læbestift, en kuglepen, et lommetørklæde (ikke noget med kleenex) samt sine læsebriller og sin uundværlige dagbog.

Ex-konge Constantine og ex-dronning Annemarie er vellidte gæster hos den britiske dronning. Foto: Ritzau Scanpix

Dronningen har tidligere sagt, at hun føler sig upåklædt uden sine tasker, og hun fandt da også sit favoritmærke blandt tasker tidligt i karrieren.

Der er tale om mærket Launer, hvor flertallet af taskerne koster omkring 20.000 kroner, og ifølge Vogue faldt hun for dette taskemærke i 1968 - og siden er der kommet cirka 200 forskellige til.

Det har længe været kendt, at dronningen også bruger tasken til at sende hemmelige signaler til hofdamer og andet personale. Faktisk kan hun kommunikere med dem uden at sige et ord - endsige kaste et blik på dem.

Men ifølge Glamour og Vouge er det nu muligt at gøre rede for nogle detaljer i de hemmelige signaler.

Foto: GARETH FULLER/Ritzau Scanpix

Blandt andet betyder det, at hun er færdig med den samtale, hun befinder sig i og gerne vil hjælpes videre, når hun flytter tasken over på højre arm. I den forbindelse skal det bemærkes, at hun som hovedregel bærer sin taske på venstre arm

Dronningen har altså på denne måde mulighed for at blive gelejdet ud af et socialt arrangement uden at fornærme nogen.

De kongeligt ansatte ved, at situationen spidser til, hvis majestæten pludselig sætter sin taske fra sig på middagsbordet midt i et måltid. Det betyder nemlig, at det hele skal være afsluttet inden for fem minutter, så hun kan komme væk.

Der er også grund til alvorlig bekymring, hvis dronning Elizabeth sætter sin taske på gulvet, for det betyder, at hun lider forfærdeligt med det, hun befinder sig i, og at hun absolut ikke er fornøjet med situationen. Hoffolket har stor træning i at afslutte et uønsket arrangement, og man kan være sikker på, at hvis først tasken er havnet på gulvet, er samtalen eller arrangementet ovre på et øjeblik.