Afviser skilsmisse-rygter: Hun var ikke vred på mig

Hun lignede en, der var på sammenbruddets rand, da de blev gift.

Siden har verden nøje fulgt forholdet mellem Monacos pige-glade fyrst Albert og hans kone gennem 10 år, Charlene.

Parret har været adskilt siden maj, hvor han har været hjemme i det lille fyrstendømme med deres tvillinger, mens 43-årige Charlene har opholdt sig i Sydafrika.

Rygterne om knas i forholdet har været så massive, at den 63-årige fyrste nu har givet et interview til magasinet People om situationen.

Her afviser han, at der skulle være problemer mellem det royale par.

- Hun forlod ikke Monaco vrede, siger fyrst Albert til People.

- Hun tog ikke afsted, fordi hun var vred på mig eller nogen andre. Hun tog til Sydafrika for at fokusere på arbejdet med sin fond og bruge noget tid med sin bror og nogle venner, forklarer han.

Fortryder

Det var tilbage i maj måned, at Charlene efterlod sine børn og mand derhjemme og rejste til sit fødeland på en tur, der ifølge prins Albert skulle have varet 10 dage.

I Sydafrika blev Charlene angiveligt ramt af en infektion i ører, næse og hals, der har været så voldsom, at hun ikke at kunnet tåle flyveturen hjem til Monaco.

Først i anledning af parrets ti års bryllupsdag i slutningen af august rejste Albert og de seksårige tvillinger prinsesse Gabriella og kronprins Jacques til Sydafrika, og billedet af deres lidt akavede gensyns-kram er der siden blevet tolket en del på.

I det nye interview fortæller fyrst Albert, at de mange rygter påvirker parret, og han fortryder, at han ikke tidligere har manet dem til jorden.

- Jeg koncentrerede mig om at passe børnene. Jeg troede, at de muligvis ville forsvinde (rygterne, red). Du ved, hvis man prøver at svare på alt, der kommer, så kan man ikke lave andet, og så spilder man sin tid, siger han til People.

Ifølge fyrst Albert er hans kone så klar til at komme hjem, at hun er villig til at hoppe ombord på et skib og sejle til Europa, hvis det er det, der skal til.