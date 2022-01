Afviser venskab med Ghislaine Maxwell

Prins Andrew nægter, at han skulle have et nært forhold til Ghislaine Maxwell. Han forlanger desuden at sagen mod ham skal for en nævningedomstol

Siden den britiske jetsetter og ekskæreste til Jeffrey Epstein for nylig blevet dømt skyldig i at have hjulpet Epstein med misbrug og sexhandel af unge kvinder, har spotlyset været rettet mod prins Andrew.

Prinsen er anklaget i en sag om overgreb mod kvinden Virginia Giuffre, og den seneste tid er også hans angivelige nære venskab til Ghislaine Maxwell blevet beskrevet.

Nu skriver flere internationale medier, at prinsen gennem sine advokater har taget til genmæle. Ifølge BBC viser retsdokumenter, at prins Andrew gennem sine advokater afviser, at han nogensinde har været venner med Maxwell.

Af dokumenterne fremgår det desuden, at prins Andrew ønsker, at sagen mod ham skal for retten i stedet for at lade den afklare gennem det civile søgsmål, Virginia Giuffre har anlagt.

'Prins Andrew kræver hermed, at sagen mod ham kommer for en nævningedomstol, og at retten tager stilling til alle anklager rettet mod ham', lyder det ifølge BBC i retsdokumentet.

Ikke bevist

Prins Andrew har også tidligere afvist alle anklager mod ham i sagen. Han har dog medgivet, at han ganske kort i 1999 mødte Jeffrey Epstein.

Siden sagen så dagens lys, har et billede af prins Andrew, Virginia Giuffre og Ghislaine Maxwell floreret på alverdens medier. Men ifølge prinsens advokater er der grund til at tvivle på billedets ægthed.

'Prins Andrew savner fyldestgørende information, der kan bekræfte eller afvise, at der eksisterer fotografiske beviser for hans påståede møde med Giuffre', lyder det i dokumenterne.

Tidligere på måneden afgjorde en dommer, at det civile søgsmål mod prins Andrew kunne fortsætte. Det fik det britiske kongehus til at strippe prinsen for alle titler, ansvarsområder og militære rang.

Siden har der været tavst fra prins Andrew, der også i sidste uge trak sig fra sine sociale medier.

