Alligevel ikke hemmeligt gift før bryllup

Der kom mange afsløringer frem, da Oprahs chok-interview med prins Harry og Meghan Markle rullede over skærmen, hvor det væltede ud med beskyldninger mod det britiske kongehus.

En af afsløringerne var, at prins Harry og Meghan Markle allerede var gift, da de sagde ja til hinanden i kirken til deres storslåede bryllup 19. maj 2018. De havde nemlig, ifølge Meghan Markle, tre dage før i al hemmelighed givet et ja til hinanden under en privat ceremoni uden deres familier.

Meghan og Harry blev gift i al hemmelighed før brylluppet

- Jeg tror, at vi begge var meget opmærksomme på, at brylluppet ikke var vores dag. Det var en dag, der var planlagt for resten af verden, sagde den nu tidligere hertuginde om det hemmelige bryllup i interviewet med Oprah.

Men det viser sig nu, at det ikke var helt sandt.

Hele verdenspressen var samlet, da Meghan og Harry blev gift i 2018. Foto: Jane Barlow/Ritzau Scanpix

Efter den engelske avis The Sun har fået fat i bryllupscertifikatet, hvor der stod, at de blev gift 19. maj 2018, har en talsperson for parret bekræftet til det amerikanske medie Daily Beast, at parret ikke alligevel blev officielt gift, som Meghan Markle sagde, tre dage tidligere.

'Parret udvekslede personlige ægteskabsløfter få dage før det officielle og juridiske bryllup 19 maj,' fortæller en talsperson til Daily Beast.

