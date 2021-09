Alvorlige beskyldninger mod Charles

Har du penge - altså rigtig mange af dem - så kan du få, noget der normalt ikke kan købes, nemlig en fornem orden.

Det er i korte træk kernen i den skandale, prins Charles netop nu befinder sig i.

Den 72-årige britiske tronarving er gennem de seneste uger blevet beskyldt for at medvirke til at 'handle' med æresordner og britisk statsborgerskab. Pengene fra dette virke er gået til prinsens mange velgørende stiftelser og fonde.

Sagen, der i britiske medier har fået navnet 'Cash-for-honours', involverer en række mellemmænd, der mod betaling har arrangeret møder mellem rige givere og prinsen af Wales.

Således har prins Charles ifølge The Guardian mindst ni gange mødtes med William Bortrick, der angiveligt har formidlet en række af møderne mellem Charles mindst og de 'ordenslystne', gavmilde donorer.

Botrick og prinsen har blandt andet mødt hinanden i England, Skotland og Saudi-Arabien i løbet af de seneste syv år.

Sunday Times skriver, at Bortrick angiveligt har modtaget tusindvis af britiske pund for at fikse, at en saudisk milliardær den fornemme orden Order of the British Empire, der kan tildeles for fremragende civil eller militær indsats for Commonwealth.

Clarence House, prinsens kontor, har tidligere på måneden sagt til CNN, at prins Charles ikke kender noget til 'handlerne'.

- Prinsen af Wales har ikke kendskab til det påståede tilbud om æresudnævnelser eller britisk statsborgerskab baseret på donationer til hans velgørende formål. lyder det fra Clarence House.

Støtter undersøgelse

Udtalelsen kom efter, at britisk politi havde oplyst, at man så på oplysninger om, at en af prinsens nære ansatte, Michael Fawcett, angiveligt har brugt sin position til at sikre, at den saudiske forretningsmand Mahfouz Marei Mubarak i 2016 blev udnævnt til kommandør af den britiske imperieiorden af prins Charles.

Det skete ved en privat ceremoni på Buckinhgham Palace. Udnævnelsen skulle angiveligt hjælpe ham til at styrke hans ansøgning om britisk statsborgerskab.

Som tak donerede han 1,5 millioner pund til restaurering af bygninger ejet af prinsens stiftelse.

Clarence House oplyser, at prinsen støtter politiets undersøgelse.

Fawcett har frivilligt trukket sig som administrerende direktør i stiftelsen Prince’s Foundation, mens sagen undersøges.