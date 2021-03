Angriber Harry og Meghan

Verden over skrives der netop nu om det famøse interview, som prins Harry og hans hustru, Meghan, har givet til den amerikanske tv-vært Oprah Winfrey.

Her langes der kraftigt ud efter det britiske kongehus, som Meghan hævder drev hende til randen af selvmord, ligesom hun hævder, at man var bekymret for, om sønnen Archie ville blive for mørk i huden, hvorfor han ikke fik titel af prins.

Interview ødelægger meget

Det overskrift-skabende interview, der af BBC's royale reporter kaldes 'ødelæggende' for det britiske kongehus, høster ikke kun anerkendelse ude i den store verden. Altid åbenmundede Piers Morgan langer heftigt ud efter parret og hylder sarkastisk Meghan for hendes 'skuespil'.

'Harry ønsker, at Amerika og resten af verden skal hade sin familie, hade monarkiet og hade hans land. Jeg foreslår, at alle venter på, at ofrene for hans hustrus vanvid kommer til orde omkring hendes mærkelige beskyldninger,' skriver 'Good Morning Britain'-værten på Twitter, hvor han fortsætter:

'Dette interview er et skammeligt forræderi mod dronningen og den kongelige familie. Jeg forventede denne destruktive, selvforherligende nonsens fra Meghan Markle, men at Harry lader hende bringe hans familie og og monarkiet i knæ, er skammeligt,' skriver han.

Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Han fortsætter i to yderligere harmdirrende tweets:

'Jeg ville ikke tro på Meghan Markle, om hun så fortalte mig vejrudsigten.'

'Er det for sent med Oscar-nomineringerne?' skriver han efterfulgt af hashtagget #meghan.

Piers Morgan er ude med riven. Foto: Ritzau Scanpix

Meghan: - Jeg ønskede ikke at leve mere

BBC's royale reporter har givet sin analyse af interviewet til Oprah Winfrey.

'Dette var et ødelæggende interview. Men Harry beskriver sin bror og far som 'fanget', og Meghan afslører, at hun gentagne gange søgte hjælp i paladset for kun at blive afvist, det er et slag for hele institutionen,' skriver han.