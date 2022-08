Anklaget for at ville dræbe dronningen

En mand er blevet sigtet for at ville såre eller dræbe dronning Elizabeth, da han juledag sidste år bevæbnet med armbrøst brød ind på Windsor Castle, hvor dronningen fejrede jul

For den britiske dronning Elizabeth bød juledag sidste år på noget af en forskrækkelse.

Her blev en dengang 19-årig bevæbnet mand pågrebet af politiet, da han bevæbnet med en armbrøst forsøgte at trænge ind på Windsor Castle, hvor dronningen fejrede julen.

Og nu er der nyt i sagen. For manden, der i dag er 20 år, er blevet anklaget for forræderi og trusler om at dræbe dronningen ligesom manden også anklages for at være i besiddelse af et våben, det skriver flere udenlandske medier heriblandt Independent og Sky News.

Manden på anklagebænken hedder Jaswant Singh Chail og er fra Southampton. Han er indtil den 17 august, hvor han skal møde i Westminster Magistrates' Court, varetægtsfængslet.

Manden blev pågrebet og arresteret ved Windsor Castle klokken 8.30 britisk tid 25. december tilbage i 2021. Han blev opdaget, da han forsøgte at forcere en ydermur. Læs mere om sagen her: Bevæbnet med armbrøst: Dronningen truet på livet