BBC undskylder: 'Dækkede over fejl' i prinsesse Diana-interview

BBC dækkede over journalisten Martin Bashirs beskidte kneb for at få prinsesse Diana til at stille op i det berømte interview i 1995

BBC undskylder nu for håndteringen af det meget omtalte interview med prinsesse Diana fra 1995.

BBC 'manglede højere standarder for integritet og gennemsigtighed, som er deres kendetegn i journalisten Martin Bashirs interview med Diana, prinsessen af Wales', mener Lord Dyson, som stod i spidsen for undersøgelsen, skriver BBC.

Rapporten viste, at der var 'klare mangler' og 'vi beklager dette dybt', skriver mediet.

- Selvom det fremgår af rapporten, at Diana, prinsessen af Wales, var med på at deltage i interviewet med BBC, er det tydeligt, at processen for at få interviewet hjem, var under lavmålet i forhold til, hvad seere bør forvente, lyder det fra BBC's generaldirektør, Tim Davie.

- BBC burde have gjort en større indsats for at komme til bunds i, hvad der skete på tidspunktet, og have været mere gennemsigtig med det, de vidste dengang, lyder det yderligere.

BBC forklarer, at de ikke kan gå tilbage i tiden og gøre det om, men det, de kan gøre nu - 25 år senere - er at komme med en uforbeholden undskyldning.

Et scoop

Journalisten Martin Bashir er tidligere blevet beskyldt offentligt for at have forfalsket dokumenter for at få Diana til at stille op i interviewet tilbage i 1995.

Interviewet med prinsesse Diana var et scoop for mediet, da det var første gang en kongelig havde indvilget i at tale åbent om livet i den kongelige familie.

Prinsesse Diana fortalte meget åbnet om det ulykkelige ægteskab, som hun befandt sig i med prins Charles, og om sin spiseforstyrrelse.

Hun sagde blandt andet den meget berømte sætning:

- Vi er tre personer i dette ægteskab, hvor prinsessen netop hentydet til, at Camilla Parker, som prinsen nu er gift med, var en del af ægteskabet allerede dengang.

Den 58-årige Martin Bashir sagde op på BBC i sidste uge. Forklaringen lød på helbredsproblemer.