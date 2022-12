Benhård velkomst: Mødt af buhråb i USA

Det var nok ikke lige det, prins William og hertuginde Kate havde håbet på.

For første gang i otte år er de på besøg i USA for at overrække den såkaldte Earthshot-pris, der hvert år gives til fem vindere for deres arbejde med at løse klimaudfordringerne.

Derfor er prins William og hertuginde Kate i skrivende stund i det amerikanske, hvor de også har tid til nogle fritidsaktiviteter. Onsdag var de til en basketballkamp i Boston, hvor prinsen og hertuginden sad på forreste række i TD Garden, hvor kampen blev spillet.

Faldt ikke i god jord

Deres navne blev sågar præsenteret over højtalerne, hvilket ikke faldt i god jord hos de amerikanske tilhængere.

For massevis af fans begyndte her at råbe 'USA, USA, USA'. Derudover skriver både The Independent samt Daily Mail, at prinsen og hertuginden blev mødt af diverse buhråb fra de amerikanske tilhængere.

Prinsen og hertuginden så kampen mellem Boston Celtics og Miami Heat. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Så også Danmark spille

Det er langtfra første gang, at prins William er blevet set på lægterne til en sportsbegivenhed.

I 2021, da Danmark spillede EM-semifinale mod England, var prinsen på plads på stadion. Kampen blev spillet på Wembley i London, hvor England slog de danske drenge med 2-1 efter forlænget spilletid.

Prinsen så kamp alene

Planen var også, at hertuginde Kate skulle se kampen på stadion, men hun havnet i stedet i coronaisolation, da hertuginden havde været i nær kontakt med en, der var blevet testet positiv for coronavirus.

Så det var prinsen alene, der kunne se England spille sig videre til den store finale. Det blev dog en slutrunde, som England endte med at tabe til Italien efter straffesparkskonkurrence.

