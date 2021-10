Beordret til pause

Storbritanniens 95-årige dronning Elizabeth er af lægerne blevet beordret at tage den med ro i den kommende tid.

Det skriver CNN.

Hoffet bekræfter selv nyheden i en udtalelse, hvori det lyder, at lægerne oprindelig havde krævet minimum et par dages pause fra officielle pligter.

'I forlængelse af deres nylige anbefaling, at dronningen burde slappe af i de næste par dage, har hendes majestæts læger anbefalet, at hun fortsætter hvileperioden i hvert fald i yderligere to uger', lyder det.

'Lægerne har anbefalet, at hendes majestæt kan fortsætte med lette, skrivebordsbaserede opgaver i denne periode inklusive nogle virtuelle audienser, men hun bør ikke deltage i nogen officielle besøg'.

Dette betyder, at dronningen må aflyse en event.

'Hendes majestæt ærgrer sig over, at dette betyder, at hun ikke vil have mulighed for at deltage i Festival of Rembrance lørdag 13. november', lyder det i udtalelsen.

I sidste uge kom det frem, at dronning Elizabeth tilbragte en nat på hospitalet fra onsdag til torsdag, hvor hun gennemgik en række undersøgelser.

Dronning Elizabeth har regeret i næsten syv årtier - siden 6. februar 1952 - og er verdens længst siddende monark.

Hun overtog tronen fra sin far, kong George VI, som kun 25-årig. I april mistede dronning Elizabeth sin mand gennem mere end 70 år, da prins Philip døde som 99-årig.