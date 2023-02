Prins Harry holder ikke igen med afsløringer i sin erindringsbog 'Reserven'.

Prinsen har blandt andet berettet, at han som teenager tog kokain. Derudover har han også skrevet, at han som soldat dræbte 25 personer i Afghanistan.

I bogen beretter Harry også om en episode, hvor han som 17-årig mistede sin mødom. Det skete angiveligt på en mark bag en pub, hvor han var sammen med en ældre kvinde.

Men noget tyder på, at prinsen måske ikke taler sandt. For skuespilleren Rupert Everett har givet et interview til The Telegraph, hvor han beskylder prinsen for at lyve.

- Forresten. Jeg ved, hvem kvinden er, som han (prins Harry, red.) mistede sin mødom til. Og var ikke bag en pub. Og det var ikke i dette land (Storbritannien, red.), siger skuespilleren til mediet med et glimt i øjet.

Ifølge Rupert Everett lyver prinsen. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Beskylder bror for vold

I prinsens erindringsbog anklager han også sin storebror, prins William, for fysisk vold, hvor sidstnævnte angiveligt slog ham i gulvet.

Harry fortæller om en konfrontation, der tilsyneladende fandt sted hjemme hos prins Harry i London i 2019. Ifølge Harry kaldte William hertuginde Meghan, som er Harrys hustru, for 'besværlig, uhøflig og ubehagelig.'

Situationen eskalerede angiveligt, og Harry skriver i sin bog, at prins William 'greb mig i kraven, ødelagde min halskæde og slog mig i gulvet'.

Prins Harry hævder videre, at angrebet medførte, at han fik synlige skader på ryggen.

