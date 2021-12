Bevæbnet mand arresteret under dronningens juletale

En 19-årig mand er anholdt, efter han forsøgte at komme ind på Windsor Castle med et våben

Et større drama har udspillet sig under dronning Elizabeths juletale til det engelske folk.

Metropolitan Police kan bekræfte, at en bevæbnet mand er arresteret, efter han har forsøgt at bryde ind på Windsor Castle.

Det bekræfter de til flere medier - heriblandt BBC.

Politiet blev tilkaldt omkring klokken 8.30.

Kort efter arresterede de en 19-årig mand fra Southampton.

Dronningen tilbringer i år julen på Windsor Castle i stedet for at tage til Sandringham, som hun plejer.

Rebecca Mears fra politiet har udtalt sig om hændelsen.

- Vi er i gang med en efterforskning, og vi arbejder med flere kollegaer. Manden er arresteret, fordi vi har grund til at tro, han ville bryde ind med et våben. Han er stadig i politiets varetægt. Vi kan bekræfte, at sikkerhedsprocedurer blev igangsat, da han trådte ind på slottets grund. Han har ikke været inde i nogen bygninger, lyder det.

Rebecca Mears kunne også bekræfte, at den royale familie er blevet informeret om hændelsen, og at man ikke mener, at der skulle være yderligere fare for nogen.

Dronningen har lørdag holdt sin tale til nationen, hvor hun har reflekteret over sin egen personlige sorg over at have mistet sin mand gennem 73 år.

Ud over at sende tanker til dem, der har mistet, fokuserede dronningen også på corona-pandemien og de store udfordringer, verden har været igennem.