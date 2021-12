Bevæbnet med armbrøst: Dronningen truet på livet

I en video truer en mand med en armbrøst med at myrde den britiske dronning

For den britiske dronning Elizabeth bød juledag på noget af en forskrækkelse.

En 19-årig bevæbnet mand blev pågrebet af politiet, da han forsøgte at trænge ind på Windsor Castle, hvor dronningen fejrer julen.

Nu oplyser flere britiske medier, heriblandt The Sun og Daily Mail, at den 19-årige, som kommer fra Southampton, havde planer om at myrde dronningen.

De henviser til en video, hvor en mand udstyret med en armbrøst truer dronningen på livet.

'Undskyld. Jeg undskylder for det, jeg har gjort, og det, jeg vil gøre. Jeg vil forsøge at myrde dronning Elizabeth. Det er hævn for dem, der døde i Jallianwala Bagh-massakren i 1919,' siger han ifølge medierne i videoen.

Politiet har endnu ikke bekræftet, at det er den 19-årige mand, der figurerer på videoen. De har dog bekræftet, at man konfiskerede en armbrøst ved pågribelsen af den 19-årige mand.

Derudover har politiet ifølge Daily Mail oplyst, at de undersøger videoen, der blev lagt ud på sociale medier juledag.

Mentalundersøges

Over for nyhedsbureauet AFP oplyser politiet, at den 19-årige fortsat er i deres varetægt, og at han mentalundersøges.

Den 19-årige blev pågrebet og arresteret ved Windsor Castle klokken 8.30 britisk tid 25. december, hvor han blev opdaget, da han forsøgte at forcere en ydermur.

En talsperson fra politiet har tidligere oplyst, at den kongelige familie kort tid efter hændelsen blev informeret, og at man ikke mener, der skulle være yderligere fare for nogen.