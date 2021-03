Bombe-skræk ved dronningens slot: Mand anholdt

Politiet i Skotland har anholdt en 39-årig mand efter en 'mistænkelig genstand' blev fundet ved dronning Elizabeths residens i Skotland.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt nyhedsbureauet Reuters, Standard og Daily Mail.

Ifølge medierne blev en 'mistænkelig genstand' fundet foran dronningens officielle residens i Skotland, Holyrood Palace i Edinburgh, tirsdag aften klokken 20.50 lokal tid.

Der blev kaldt et hold af bomberyddere til stedet, som afsikrede den pågældende genstand.

Dronningen var ikke selv til stede i bygningen, da hun opholder sig i Windsor Castle, hvilket hun har gjort i omkring et år.

Onsdag er en 39-årig mand blevet anholdt i forbindelse med sagen, oplyser en talsperson for politiet i Skotland ifølge flere medier. Talspersonen understreger, at der ikke er usikkert i området, og at man nu undersøger sagens til bunds.

Opdateres ...