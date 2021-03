Britisk kongehus: Harry og Meghan vil altid være elsket

Det britiske kongehus oplyser i en erklæring, at det tager racespørgsmål rejst i interview med prins Harry og hertuginde Meghan alvorligt. Det skriver Reuters.

'Hele familien er triste over at finde ud af det fulde omfang af, hvor udfordrende de seneste par år har været for Harry og Meghan,' lyder udtalelsen, der fortsætter:

'De problemstillinger, der bliver rejst, især omkring race, er bekymrende. Mens nogle af erindringerne varierer, bliver de taget meget seriøst, og familien kommer til at håndtere dem privat. Harry, Megan og Archie vil altid være højtelskede familiemedlemmer,' slutter udtalelsen fra kongehuset.

- De er ikke racister

Det var i et eksplosivt interview natten til mandag dansk tid, at Harry og Meghan sad over for Oprah Winfrey og fortalte om den hårde tid op til og efter parrets exit fra det britiske kongehus.

Hertuginde Meghan fortalte blandt andet om selvmordstanker, mens parret også kom med beskyldninger om racisme fra et unavngivet familiemedlem - der dog hverken var dronning Elizabeth eller prins Philip, er det efterfølgende blevet meldt ud.

Personen skulle have udtryk bekymringer omkring parrets dengang ufødte søns hudfarve, hvilket tydeligt chokerede Oprah under interviewet - og seerne efterfølgende.

Siden har der været skrevet meget om interviewet, hvor nogle har kritiseret Harry og Meghan for at stille sig frem på den måde og beskyldt dem for at overdramatisere situationen, mens andre har været rystet over deres fortællinger og kritiseret kongehuset.

Tv-værten Piers Morgan hører til den første lejr, og det skabte stort drama på britiske morgen-tv tirsdag morgen forud for et interview med Megan Markles far, Thomas Markle.

Her kom Piers Morgan i skænderi med tv-værten Alex Beresford, der var en del af panelet i 'Good Morning Britain', hvilket i sidste ende fik førstnævnte til helt at forlade sit eget program.

