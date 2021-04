Bryder tavsheden efter fars død: Han bliver enormt savnet

Det britiske kongehus blev fredag ramt af en stor sorg, da prins Philip sov stille ind i en alder af 99 år.

For kort tid siden kom det frem, at dronning Elizabeths mand bliver bisat 17. april, og foran den fremmødte presse tog hans søn prins Charles ordet på vegne af hele den kongelige familie. Det skriver BBC.

Her hyldede han prins Philip, der 'altid har givet den mest bemærkelsesværdige og hengivne service til dronningen, til min familie, til landet og til hele det britiske samfund,' som han udtrykte det foran medierne.

- Han var en højtelsket personlighed, som vi satte meget pris på, sagde prins Charles og tilføjede, at hele familien er dybt berørte af den store støtte og det store antal beskeder, de har modtaget fra hele verden, siden faren døde.

- Min kære far var en meget speciel person, og jeg tror, at han mest af alt ville have været forbløffet over reaktionen og de mange rørende ting, der er blevet sagt om ham.

- Med det synspunkt er vi, min familie, dybt taknemmelige for det. Det vil støtte os efter tabet og især i denne triste tid, fortsatte han.

Prins Charles tilføjede, at han og resten af familien naturligvis vil savne prins Philip 'enormt meget'.

BBC skriver, at dronning Elizabeth har godkendt forslaget fra den britiske premierminister, Boris Johnson, om otte dages landesorg, der slutter, når prins Philip er blevet bisat næste uge.

Den kongelige familie vil være i sorg i 14 dage, men de vil fortsat deltage i deres royale forpligtelser. De vil dog bære sørgebind, når det findes passende.

