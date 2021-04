Bryder tavsheden: - Jeg føler mig heldig

Prins William sætter nu for første gang ord på tabet af sin farfar, prins Philip, der døde 9. april i en alder af 99 år.

Det sker i et opslag på Instagram, hvor prins William sender en kærlig hilsen til sin farfar.

'Jeg føler mig heldig over ikke kun at have et forbillede til at guide mig, men en varig tilstedeværelse langt ind i mit voksne liv - både i de gode stunder og på de hårdeste dage', skriver den 38-årige prins William.

I opslaget beskriver prinsen, at han føler sig heldig over, at hustruen Kate og parrets børn ligeledes nåede at få et godt og mangeårigt forhold til prins Philip.

Artiklen fortsætter under billedet...



Prins Philip havde en lang karriere i millitæret. Også prins William har haft mange år i tjenesten. Han valgte dog i 2013 at forflade flyvevåbnet godt to måneder efter fødslen af sit første barn prins George. Foto: Getty Images

'Jeg vil altid være være taknemmelig over, at min kone havde så mange år til at lære min farfar at kende og for den venlighed, han udviste over for hende. Jeg vil aldrig tage de minder mine børn har med deres oldefar, som kom og hentede dem i hestevogn, hvor de oplevede hans smittende sans for eventyr og hans skælmske humoristiske sans, forgivet.'

'Jeg vil savne min farfar, men jeg ved, at han ville have, at vi kom videre', slutter prinsen sin hyldest af sin farfar.

Sov stille ind

Prins Philips officielle titel var hertug af Edinburgh, og han havde danske rødder som oldebarn af Christian IX.

Det britiske kongehus meddelte, at han sov stille ind 9. april.

'Det er med dyb sorg, at hendes majestæt Dronning Elizabeth meddeler, at hendes elskede mand, prins Philip, hertug af Edinburgh, sov stille ind i en alder af 99 år'. Sådan lød meddelelsen fra det britiske kongehus.

Kort før sin død blev han indlagt på hospitalet 16. februar efter at have følt sig utilpas. Han var indlagt på hospitalet omkring en måned, hvor han blandt andet var igennem en vellykket operation i forbindelse med hjerteproblemer.

Prins Philip var indlagt, mens der kom kritiske røster fra prins Harry og Meghan, der lod sig interviewe om splittelse i det britiske kongehus. I et eksplosivt interview med Oprah delte parret intime detaljer om kongehuset, blandt andet anklager om racisme.

Den britiske premierminister Boris Johnson sendte sin kondolence til dronningen og understregede, at offentlighedens tanker i dag burde være hos prinsens familie.

Danmarks dronning Margrethe sendte en personlig hilsen til den britiske dronning Elizabeth kort efter det blev kendt, at prinsen var gået bort.