Bryder tavsheden om skilsmisserygter

I 2021 florerede et rygte så massivt i Sverige, at kronprinsparret så sig nødsaget til at gøre noget historisk.

Nemlig at gå ud og afvise rygterne, der gik på, at de skulle skilles.

'Normalt kommenterer vi ikke rygter og spekulationer. Men for at beskytte vores familie ønsker vi at gøre det klart en gang for alle, at de rygter, der spredes, er komplet ubegrundede', skrev det svenske kronprinspar i et opslag på Instagram.

Og nu sætter prins Daniel så for første gang ord på, hvordan det var at være midt i orkanens øje. Det sker i programmet 'Prins Daniel 50 år', der bliver sendt på SVT.

- Det var et modbydeligt falsk rygte, som vi oplevede havde store konsekvenser. Mange venner fra dele af Sverige og også i udlandet tog kontakt. Det nåede en form for niveau, der fik os til at føle, at vi ikke kunne acceptere det, siger prins Daniel og fortsætter:

Annonce:

- Jeg tror ikke, at nogen fornuftige mennesker tror på rygtet længere.

Det er 46-årige kronprinsesse Victoria, der er arving til den svenske trone. Det blev muliggjort med en grundlovsændring, som gjorde, at også piger kunne arve tronen.

Kronprinsessens far vakte tidligere i år opsigt, da han i en dokumentar med titlen 'Sveriges sidste konge' fik kaldt det 'forfærdeligt', at hans søn, prins Carl Philip, ikke fik tronen.

- At have love, der fungerer med tilbagevirkende kraft, er ikke klogt, mener jeg fortsat, udtalte kongen blandt andet i dokumentaren.

- Min søn, prins Carl Philip, blev født, og pludselig ændrede man det, så han mistede det hele. Det er ganske underligt, synes jeg, lød det desuden fra kongen.

Læs hele historien her.