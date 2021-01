Chokerede med 'nyt' ansigt: Viser sig frem igen

I en reklame for sin kommende Super Bowl-optræden har sangeren The Weeknd vist sit ansigt frem igen, efter han chokerede mange fans med et plastiklignende ansigt i en musikvideo

Megastjernen The Weeknd chokerede mange fans, da han i musikvideoen til sit nye hit 'Save Your Tears' viste sit ansigt frem efter en længere periode, hvor han har optrådt til award-shows og på røde løbere med ansigtet i forbinding.

The Weeknd med det borgerlige navn Abdel Makkonen Tesfaye viste et ansigt, der så ud, som om det var blevet noget omrokeret af plastikkirurigske indgreb.

Nu viser det sig, at det kunstige look var fake.

I en tv-reklame for Pepsi, der skal promovere The Weeknds forestående optræden til Super Bowls halvlegsshow, ser man en helt normalt udseende The Weeknd, der overrasker en sikkerhedsvagt ved et stadion.

I november 2020 blev det offentliggjort, at 'I Can't Feel My Face'-sangeren skal optræde til det enorme event og prøve at leve op til tidligere års store optrædender.

En kilde tæt på The Weeknd fortæller til US Daily, at den 30-årige sanger har brugt en speciel form for makeup, der hedder prosthetics, som en del af den karakter, han har spillet siden november 2019, hvor han promoverede albummet 'After Hours'.

Dermed kan fans verden over ånde lettet op, hvis de havde håbet at se The Weeknd, som de kender ham.

The Weeknd udgav i november 2019 albummet 'After Hours'. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Flere opmærksomme fans har dog en teori om, at The Weeknd stikker til ekskæresten Bella Hadid med det falske plastikkirurgiske stunt.

Hun har de seneste år været midtpunkt for en masse rygter om, at hun skulle have fået plastikkirurgiske indgreb, og fans har altså set en lighed mellem musikeren og modellen.

'The Weeknd kritiserer helt sikkert Bella Hadid med hele plastikkirurgi-temaet,' skriver en Twitter-bruger.

Selv skriver Bella Hadid i et interview med mediet InStyle i 2018 afvist, at hun har fået foretaget nogen plastikirurgiske indgreb.

- Folk tror, at jeg har fået en masse operationer og alt muligt. Og ved du hvad? Vi kan lave en scanning af mit ansigt, darling. Jeg er bange for at komme fillers i mine læber. Jeg vil ikke ødelægge mit ansigt, sagde den dengang 21-årige model.

The Weeknd og Bella Hadid datede fra 2016 til 2019 med nogle enkelte pauser indimellem. I august 2019 var det endegyldigt forbi mellem de to superstjerner.