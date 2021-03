Clinton langer ud: - Skandaløs behandling

Den tidligere amerikanske præsidentkandidat, udenrigsminister, senator og førstedame, Hillary Clinton, har ikke meget til overs for den behandling, Meghan Markle oplevede som en del af det britiske kongehus.

Hverken indenfor murene på Buckingham Palace eller udenfor i kløerne på den britiske tabloidpresse. Kløer, som Hillary Clinton også selv har stiftet bekendtskab med.

Hillary Clinton har ikke meget til overs for den behandling, Meghan Markle har oplevet i Storbritannien. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Clinton kalder det 'hjerteskærende', at Meghan Markle aldrig fuldt ud blev accepteret af hverken de britiske medier eller 'det permanente bureaukrati, der omgiver den royale familie'.

- Som alle andre offentlige personer har jeg også været jagtet af de britiske tabloidmedier. Deres grusomhed ved at gå efter Meghan var bare skandaløs. Og det faktum, at hun ikke fik mere støtte. At reaktionen var: 'vi fejer det ind under gulvtæppet og lader som om, det ikke skete. Det går væk, hvis bare du dukker nakken'. Men denne unge kvinde havde ikke tænkt sig at dukke nakken. Dette er 2021, og hun ville leve sit liv, sagde Hillary Clinton mandag under et live-arrangement med Washington Post.

Prins Harry og Meghan Markle under søndagens interview med Oprah Winfrey. Foto: Harpo Productions/Reuters

Meghan: - Jeg ønskede ikke at leve mere

- Enhver institution er nødt til at skabe mere rummelighed for unge mennesker på vej frem - især unge kvinder, som ikke skal tvinges ind i en kasse, der ikke længere er relevant for hverken dem eller samfund.

- Det var hjerteskærende, at se de to sidde der og skulle beskrive, hvor svært det var at blive accepteret og integreret i ikke bare den royale familie, men endnu værre i samfundet i sin helhed, hvor fortællingen er drevet af tabloidmedier, der lever i fortiden, sagde Hillary Clinton.

Skrider midt i tv-indslag - Jeg er færdig med det her

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker, kan du anonymt kontakte Livsliniens telefonrådgivning alle årets dage fra kl. 11 til 5. Nummeret er 70 201 201. Alle ansatte og frivillige i Livslinien har tavshedspligt, og dine oplysninger bliver derfor holdt fortrolige.

Kom helt tæt på Meghan og Harrys vilde luksusliv, efter de har trukket sig fra det britiske kongehus (+).