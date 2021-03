Dansk ekspert revser Meghan og Harry: - Det bliver ikke kønt

Der var nok at tage fat i, da Oprah fik sit eksklusive interview med nu tidligere kongelige Meghan og Harry.

I interviewet fortæller parret om racisme mod deres barn, Meghans selvmordstanker, at Harry ikke talte med sin far, og hvordan de begge blev skuffede over den måde, de blev behandlet på i det britiske kongehus.

Kongehusekspert Søren Jakobsen fortæller til Ekstra Bladet, at interviewet både er opsigtsvækkende og direkte ud af Hollywood.

- Min umiddelbare reaktion er, at det virker som forsinket psykoterapi for Harry. Det er jo længe siden, at de har valgt at adskille sig fra det britiske kongehus, og det, de drager frem nu, det lander temmelig skævt, fortæller han.

Harry og Meghan har besluttet sig for at forlade det britiske kongehus

Ifølge eksperten er det ikke ligefrem det bedste i verden, som Harry præsenterer verden for i interviewet.

- Han har helt tydeligt aldrig fået bearbejdet sin sorg. Det gør man vel aldrig, når man mister en forælder så ung, men offentlig psykoterapi klæder ham ikke, lyder det.

Han er heller ikke enig i, at der er en sammenligning mellem Diana og Meghan.

- Nej, det er der ikke. Livet for Diana var hårdt og tragisk fra starten af. Selvom den britiske presse er mere fræk, så var det på ingen måde det samme for Meghan som for Diana.

Angriber Harry og Meghan

Glade og tilfredse

Søren Jakobsen vurderer også, at det er et tilfreds kongehus, der sidder tilbage, efter parret er flyttet til USA.

- Jeg tror helt sikkert, de er glade for, at de nu er i USA, og at de lever et andet liv. Der var en åbenlys konkurrence mellem de to brødre og prinsesser, og Meghans opførsel gjorde, at hun hurtigt tabte den konkurrence.

Han giver ikke meget for, hvordan Meghan i interviewet udstiller sig som et offer, der havde selvmordstanker.

- Hun er ikke en engel. Det må man endelig ikke tro. Det er en Hollywood-dramatisering, når hun siger, at hun ville tage sit eget liv. Jeg tror slet ikke, hun havde tænkt den tanke. Det er lidt meget 'drama queen'.

Tordner mod det britiske kongehus: Afskyeligt

Har et problem

Men selvom Meghan måske gav den lige lovligt på dramatikken, mener eksperten, at interviewet har sat fokus på et stort problem i kongehuset, og at det kan skade hele 'firmaet'.

- Det britiske kongehus har et problem, hvis det holder vand, at de er gået op i barnets hudfarve. Det taler ikke kongehuset til ære. Det er forfærdeligt. Kongehuset er overhoved i Commonwealth, hvor der er mange hudfarver og forskellige mennesker, så det er forfærdeligt, hvis det er rigtigt. Det var klart en saltsyre i interviewet, lyder det.

Han kan være i tvivl om, hvordan livet nu skal forme sig for Harry, der har givet afkald på sin familie, men samtidig nu også tvinges ud i et liv i medierne, som han hader.

- Det er ikke sikkert, at det bliver en lykkelig slutning for Harry. De bliver mediefigurer - det er de allerede - det er sådan, de skal skabe deres økonomiske grundlag. Det bliver ikke en munter tilværelse for Harry. Han bliver nødt til at holde sig i medieverdenen, som han angiveligt hader. Det her er starten på et liv, som han kommer til at afsky, vurderer han og fortsætter:

- Det er legalt nok at bruge deres arvemasse og historiske tilknytning til at leve, men det bliver ikke kønt.

Interview ødelægger meget

Ikke sikkert det kan reddes

Familiens sammenhold har da også lidt et knæk, og det er langtfra sikkert, at de igen kommer til at være på god fod.

- Forholdet har ikke været godt i lang tid, men lige nu er det vel på minus 70. Med tiden kan det blive bedre, og der vil være situationer, hvor det vil være underligt, hvis Harry ikke vender tilbage. Men forsoningen ligger langt ude i fremtiden. Der er sagt for meget nu til, at det kan gå i glemmebogen.

Harry og Meghan har allerede fortalt, at de har en aftale med Netflix og Spotify omkring dokumentarer om deres liv og tilværelse.

I interviewet med Oprah fortalte de, at de havde valgt at lave aftalerne, efter de havde stået uden formue, fordi familien havde lukket for pengekassen.

Harry havde derfor selv skullet betale for sikkerhed til familien fra de penge, som hans mor havde efterladt ham.