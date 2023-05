David Beckham med opsigtsvækkende gave til kong Charles

David Beckham havde både gave og rosende ord med til kong Charles, da de to forleden mødtes til en modebegivenhed i London

Det er ikke mere end nogle uger siden, at kong Charles blev fejret med prompt og pragt, da han officielt blev kronet som konge.

Om det var derfor, at fodboldlegenden David Beckham havde en gave med til kong Charles, da de to forleden mødtes til et mode-event i London, er uvist.

Men en gave fik kongen i hvert fald - og en noget opsigtsvækkende en af slagsen. Nemlig et glas med honning fra sin egen produktion DBee’z Sticky Stuff, som David Beckham har døbt det.

Det skriver Sky News.

Da David Beckham hilser på kong Charles, gemmer han glasset på ryggen, som han senere rækker til den britiske konge. Efterfølgende fortalte den tidligere fodboldspiller, at han er 'opdraget til at elske den kongelige familie'.

David Beckham har før deltaget i royale begivenheder. Han og hans hustru, Victoria Beckham, har været inviteret med til blandt andet prins William og Kates bryllup. Foto: Jonathan Brady / Ritzau Scanpix

Annonce:

- Mine bedsteforældre var store royalister, og jeg er opdraget til at elske den kongelige familie. Det var noget helt særligt at følge med i kroningen og se alle blive forenet om det, fortæller David Beckham, der tilføjede, at han fulgte kroningen hjemme fra stuen af.

Kong Charles har tidligere fortalt om sin interesse i bier, og det er offentlig kendt, at han har bistader i residensen Highgrove House, hvorfor det nok er derfor, at Beckham vovede pelsen og tog sådan et glas med til den britiske konge.

Beckham og hans hustru Victoria Beckham har selv stået på gæstelisten til flere kongelige begivenheder.

Blandt andet var parret at finde på gæstelisten til både prins Harrys bryllup med Meghan og til prins Williams bryllup med Kate.

Hvad går tre-dages-reglen ud på? Og virker dickpics nogensinde? Det svarer Jeppe Bøg Risager og Mantas fra 'Fboy Island' på i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app