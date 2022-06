Deler sjældent billede

Prins Harry og hertuginde Meghans datter, Lilibet, fyldte lørdag den 4. juni et år.

Nu har prinsen delt et sjældent billede af parrets yngste barn på Instagram.

Billedet er ifølge det amerikanske medie E! News taget i forbindelse med datterens fødselsdagsfejring i prinsens hjemland, England.

På billedet ses det, at Lilibet - ligesom sin storebror, Archie, på tre år - har arvet prins Harrys røde hårpragt.

Prins Harry og hertuginde Meghans yngste barn, Lilibet, er opkaldt efter sin oldemor, dronning Elizabeth, der er Storbritanniens nuværende regent. Navnet Lilibet har i mange år været regentens kælenavn. Foto: Misan Harriman/Prince Harry And/Reuters

Tidligere er blot ét billede af datteren blevet delt med offentligheden. Det skete i forbindelse med et julekort, som familien lagde på de sociale medier i december 2021.

Ifølge flere medier, herunder US Weekly, er det første gang, at Lilibet møder sin oldemor, Storbritanniens nuværende regent, dronning Elizabeth.

Lilibet er opkaldt efter dronning Elizabeth, der i familien går under kælenavnet Lilibet.

37-årige prins Harry og 40-årige hertuginde Meghan valgte i begyndelsen af 2020 at trække sig som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus. I den forbindelse valgte de også at rykke teltpælene op og flytte til Los Angeles i USA.

Siden flytningen har det knebet med besøgene i Storbritannien. Det har flere gange affødt hård kritik. Senest da parret ikke deltog i dronnings Elizabeths afdøde mands, prins Philips, mindehøjtidelighed i London.

Fejringen af dronning Elizabeths 70 år på den britiske trone har dog formået at få det stormomsuste par til at aflægge prinsens hjemland og familie et visit.

Hverken parret eller deres to børn har dog taget del i de officielle fejringer af dronning Elizabeth. Det skyldes, at de ikke længere er fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Prins Harry er fortsat nummer seks i arverækken til den britiske trone, mens Archie er nummer syv og Lilibet er nummer otte.